In Nuthe-Urstromtal erregt der geplante Umbau der Kemnitzer Schweinemastanlage weiter die Gemüter. In der vergangenen Woche hat der Bauausschuss der Gemeinde erneut über das Thema diskutiert und beschlossen, dass man den Plänen des Betreibers mit einem Bebauungsplan (B-Plan) für das Areal zuvorkommen will. Doch dieses Vorhaben droht, ein teurer Wettlauf gegen die Zeit zu werden. Denn zu verhindern, dass Teile der Anlage abgerissen, andere Gebäude neugebaut und damit Platz für knapp 5.000 zusätzliche Schweine geschaffen wird, ist mit viel bürokratischem Aufwand verbunden.

Die Anlage liegt zwischen Dorf, Wald und Ackerflächen. Quelle: Frank Neßler

100.000 Euro würde es die Gemeinde wohl kosten, wenn die Gemeindevertreter Anfang Juni tatsächlich für einen neuen B-Plan stimmen – und das ohne die Garantie auf Erfolg. Denn, so gab Verwaltungsmitarbeiter Hendrik Bartl zu bedenken, ein Beschluss zur Aufstellung eine B-Plans allein hätte noch keine Auswirkungen auf die aktuellen Pläne des Betreibers. Seine Kollegin Dagmar Schmidt aus dem Bauamt ergänzte, dass die Planungsziele vor der Aufstellung dafür genau definiert werden müssten. Nur dann würde eine zweijährige Veränderungssperre für das Gelände gelten. Mit einer solchen Sperre wiederum, erklärte Bartl, würde sich die Gemeinde in einen „rechtlich sehr sensiblen Bereich“ begeben. Am besten sollte man sich daher externen rechtlichen Rat von einem Profi einholen.

Hinzu kommt: Die Gemeindevertreter müssen sich einig werden, bevor das Landesamt für Umwelt dem Betreiber grünes Licht für sein Vorhaben gibt. Der Unternehmer hatte die Unterlagen schon vor einem Jahr eingereicht und hat damit einen deutlichen Zeitvorsprung.

Die Zeit drängt, das Geld fehlt

Wird das jetzt ein Wettlauf? Wie gut sind die Klage-Chancen gegen den neuen B-Plan? Auf alle Fragen der Bauausschussmitglieder hat auch die Gemeindeverwaltung noch keine Antwort. Klar ist: Wenn das Vorhaben stichhaltig sein soll, ist ein Beschluss wohl allerfrühestens im August möglich. Wegen der hohen Planungskosten bräuchte die Gemeinde dann außerdem einen Nachtragshaushalt. Unklar ist auch, für welche anderen Projekte dann das Geld in diesem Jahr gestrichen wird.

Trotz aller Bedenken stimmte der Bauausschuss für einen neuen B-Plan. Denn die Einwohner von Kemnitz wurden in den vergangenen Jahren nie müde, zu betonen, welche Belastung der Schweinestall für sie mit sich bringt: Neben dem Lärm durch die vielen Lkw, die die Anlage anfahren, stört sie vor allem der Gestank. Deshalb protestierten die Kemnitzer in den vergangenen Wochen immer wieder öffentlich vor den Augen von Politikern und Verwaltung gegen den Umbau der Schweineanlage.

Wie schlimm die Geruchsbelastung vor Ort tatsächlich ist, hat das zuständige Landesamt allerdings seit mehreren Jahren schon nicht mehr nachgemessen. Das geht aus einer Antwort des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in Brandenburg an den Politiker Danny Eichelbaum (CDU) hervor. Eichelbaum hatte beim Land angefragt, wie oft die Anlage kontrolliert wird und ob es dabei zu Unregelmäßigkeiten und Konsequenzen für den Betreiber kam.

Die Antwort vom Land: „Bei der letzten Kontrolle am 25. Februar 2020 wurden keine Verstöße festgestellt.“ Die Unfälle der jüngsten Jahre – darunter Havarien in Güllebehältern und ein Großbrand im Jahr 2018 – seien „geprüft, ausgewertet und entsprechende Maßnahmen zur Wiederherstellung des genehmigungskonformen Zustands eingeleitet“ worden. Auch den Beschwerden der Kemnitzer über den Gestank aus den Ställen sei man nachgegangen. „Geruchsmessungen waren nicht erforderlich“, so das Land, „da bei genehmigungskonformem Anlagenbetrieb keine Überschreitung zulässiger Geruchsimmissionen zu erwarten ist.“

