Kemnitz

„Es stinkt zum Himmel“, sagt der Kemnitzer Winand Jansen. Bei kaum einem Problem in Nuthe-Urstromtal ist dieses Sprichwort so passend wie beim Streit um die Schweineanlage in Kemnitz. Nun plant der Betreiber einen massiven Umbau, bei dem unter anderem ein 5.700 Quadratmeter großer neuer Stall entstehen soll. Statt für aktuell 8.900 Sauen, Mastschweine und Ferkel soll dann Platz für fast 14.500 Tiere sein. Gegen diese Pläne protestieren die Kemnitzer nun.

Einwohner aus Kemnitz demonstrierten im Bauausschuss gegen die Pläne der Schweineanlage. Quelle: Victoria Barnack

Die Dorfbewohner haben seit Jahrzehnten ein Problem mit dem Betrieb, der direkt an ihrem Ortseingang steht. Nach heutigen Standards wäre das viel zu nah am Dorf. „Die größten Fehler sind schon in der Vergangenheit begangen worden“, sagt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). „Mit den Folgen müssen die Einwohner bis heute leben.“ Nun sollen sie nicht noch mehr ertragen müssen. Die Verwaltung will deshalb, dem Bauvorhaben das gemeindliche Einvernehmen versagen. Die Gründe: mehr Gestank, mehr Verkehr und mehr Massentierhaltung im Ort.

Gemeinde kann Verfahren nicht stoppen

Vom Bauausschuss gab es für die Kritik der Verwaltung in dieser Woche bereits Rückendeckung. Nächste Woche müssen die Gemeindevertreter darüber abstimmen. Doch das letzte Wort spricht in diesem Fall nicht die kleine Gemeinde. „Wir haben nicht die Macht, das Verfahren mit unserer Stellungnahme zu stoppen“, erklärt Verwaltungsmitarbeiterin Dagmar Schmidt.

Lesen Sie auch: Ärger über Gestank und Staub in Kemnitz

Der Plan für neue Ställe und mehr Schweine ist aber noch nicht in trockenen Tüchern, betont sie. Schmidt erklärt, das Verfahren stünde noch am Anfang. Zuständig ist in erster Linie das Landesamt für Umwelt. Dort holt man nicht nur Stellungnahmen von öffentlicher Seite ein. Auch die Bürger sollen sich in den nächsten Monaten beteiligen können. Die Kemnitzer werden dann mit Sicherheit ihre Bedenken äußern. „Dieses Genehmigungsverfahren stellt unsere Welt auf den Kopf“, sagt Dieter Scheddin. Der Kemnitzer wohnt in direkter Nachbarschaft zur Schweineanlage. Dass er sich beim Wäsche waschen und aufhängen nach dem Betrieb richten muss, ist nur eines der kleineren Übel für ihn.

Im Juli 2018 brannte eine Lagerhalle der Schweinemastanlage in Kemnitz. Quelle: Hartmut F. Reck

Stellvertretend für viele andere Dorfbewohner berichtete er in dieser Woche dem Bauausschuss von seinen Erfahrungen mit der benachbarten Schweinezucht und -mast. Denn in Kemnitz warten die Menschen bis heute vergeblich auf die Umsetzung einiger Versprechungen. Dieter Scheddin erinnert an einen Wall, der erreichtet werden sollte, um Dorf und Schweineanlage voneinander zu trennen. Mehrere Anläufe scheiterten.

Öffentlich-rechtlicher Vertrag soll Situation verbessern

„Viele Versuche, mit den Betreibern ins Gespräch zu kommen, haben keine Verbesserung der Umweltbelastung gebracht“, sagt er und befürchtet, dass es mit dem neuen Vorhaben noch schlimmer wird. Auch wenn dafür extra ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Landesamt geschlossen wurde, der dem Betreiber Auflagen erteilt. Die Details darin sind bisher nicht öffentlich.

Lesen Sie auch: Feuerwehr im Großeinsatz bei Brand in Schweinemast

Um den Bedenken zuvorzukommen, hat der Betreiber mit seinen Umbauplänen auch Prognosen erstellen lassen. Sie zeigen, dass beispielsweise die Geruchsbelastung durch neue Filteranlagen sogar sinken soll. Doch die Kemnitzer können diesen Berechnungen nur wenig Glauben schenken.

Kein Vertrauen in Prognosen

Winand Jansen berichtet von anderen Prognosen aus demselben Büro für andere Nutztieranlagen in Nuthe-Urstromtal. Damals widerlegten eigene Gutachten der Gemeinde diese Berechnung. „Ich will nicht sagen, dass die neuen Zahlen nicht stimmen“, erklärt Jansen, „aber ich kann sie nicht prüfen. Und wenn Angaben zwei Mal nicht stimmten, kann man nicht erwarten, dass wir den Prognosen beim dritten Mal vertrauen.“

Von Victoria Barnack