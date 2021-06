Woltersdorf

Ein wenig skurril kommt Lisa Kirka die Situation schon vor: Sie hockt auf ihrem Grundstück in Woltersdorf zwischen zwei Pferdekoppeln auf einem sehr trockenen Stück Boden und vergräbt Teebeutel in der Erde. „Alles für die Forschung“, sagt sie und muss selbst ein wenig schmunzeln. Dabei hat ihr Vorhaben einen ernsten Hintergrund: Bei dem Projekt „Expedition Erdreich“ können ganz normale Bürger dabei helfen, das Leben im deutschen Boden und Auswirkungen des Klimas zu erforschen.

Vollsonnig und ohne Beregnung: Lisa Kirka hat einen extremen Standort für das Projekt ausgewählt. Quelle: Victoria Barnack

Seit knapp zehn Jahren lebt Lisa Kirka gemeinsam mit ihrem Mann und inzwischen zwei kleinen Kindern in Woltersdorf. Ehemann Viktor Kirka ist als Show-Reiter überregional bekannt. Gemeinsam betreibt das Paar einen Pferdehof und kümmert sich um knapp zehn Hektar Land. „In den letzten Jahren merke ich immer mehr, dass unsere Wiesen zur Steppe werden“, sagt Lisa Kirka. Das Grün vertrocknet, der Sand ist kaum mehr als Staub. „Ich wollte wissen, ob dieser objektive Eindruck mit einem wissenschaftlichen Experiment zu untermauern ist“, erklärt sie. Genau diese Möglichkeit bietet ihr die „Expedition Erdreich“, die auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entstand.

Teilnehmer bekommen das nötige Equipment und pädagogisches Begleitmaterial zugeschickt. Quelle: Victoria Barnack

Für das Experiment haben alle Teilnehmer eine Box mit dem nötigen Equipment per Post zugeschickt bekommen. Darin befinden sich unter anderem eine Anleitung, Schaufel, Messgeräte und zwölf genormte Teebeutel. Letztere stehen im Mittelpunkt des Projektes: An zwei möglichst unterschiedlichen Standorten sollen sie vergraben werden. Wenn sie nach 90 Tagen wieder ausgebuddelt sind, wird sich zeigen, wie sehr im Erdreich lebende Wesen sie zersetzt haben. „Ich bin gespannt, wie produktiv unser Boden ist“, sagt Lisa Kirka.

Eine Feinwaage verrät am Ende des Projektes, wie viel Gramm vom Teebeutel noch übrig sind. Quelle: Victoria Barnack

Genau auf diese Neugier hatten die Macher der Aktion gehofft. „Grundlage ist der sogenannte Tea-Bag-Index“, erklärt Pressesprecherin Luise Wunderlich, „der die Zersetzungsrate der Teebeutel im Boden beschreibt. Zusammen mit einigen weiteren Angaben können die Bürgerwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so mehr über die wichtigsten Bodeneigenschaften herausfinden und dazu beitragen, unsere Böden in Zukunft gewinnbringender und nachhaltiger zu nutzen.“

Standort 1 ist schon auf den ersten Blick deutlich trockener als der zweite Standort (rechts). Quelle: Victoria Barnack

Nach 90 Tagen wird Lisa Kirka wie alle anderen Teilnehmer ihre Teebeutel wieder ausgraben und die Ergebnisse wie Gewicht und Zersetzungsgrad in eine bundesweite Datenbank einfügen. Schon beim Einbuddeln merkt die Woltersdorferin deutliche Unterschiede. „Die trockene Erde am vollsonnigen Standort war so hart, dass die mitgelieferte Schippe nicht ausreichte“, sagte sie und behalf sich mit einem eigenen professionelleren Modell.

Der zweite Standort bekommt Schatten von einen großen Baum. Quelle: Victoria Barnack

Nur knapp 100 Meter entfernt liegt Standort Nummer 2. An dem halbschattigen Platz unter einem Baum ist das Gras schon viel grüner und die Vielfalt von Flora und Fauna auf den ersten Blick sichtbar. „Beim Buddeln habe ich Ameisen und einen in der Erde vergrabenen Käfer entdeckt“, sagt Kirka. „Kein Vergleich zum ersten Standort. In welcher Korrelation dieses Mehr an Bodenleben mit dem Schatten steht, kann ich bisher aber nur spekulieren.“

Beim Buddeln an Standort Nummer 2 findet Lisa Kirka einen Käfer. Quelle: Victoria Barnack

Bis Ende September muss sich die Woltersdorferin nun gedulden. Genug Ablenkung gibt es auf dem Grundstück ohnehin. Die Familie hat neben den Pferden auch einige Nutztiere und baut Obst und Gemüse im eigenen Naturgarten an. „Ich stamme ursprünglich aus München“, erzählt Kirka, „als neue Grundstücksbesitzerin kam für mich auch die Verpflichtung, sich mit der Umwelt auszukennen“, sagt sie. Das Experiment soll ihr dabei helfen. „Ein sorgsamer Umgang mit der Natur ist mir wichtig. Deshalb will ich über das Leben im Boden mehr erfahren.“

