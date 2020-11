Lynow

Petra Heine und Stefan Butschke wohnen seit vier Wochen im alten Forsthaus in Lynow – nach 24 Monaten Umbauzeit. Dabei wollten sie ursprünglich nach Baruth ziehen. Doch auf dem Weg zur Besichtigung eines Hauses dort wurden sie vom Makler ausgeladen. Das Haus in Baruth hätte über sechs Wohnungen und eine Werkstatt mit alten Tischlereimaschinen verfügt. Nach der Absage schauten sich die Berliner in Lynow dann das alte Forsthaus an und fanden Gefallen daran. Die Lynowerin Jana Janzen stellte den Kontakt zum Ortsvorsteher her, der den Schlüssel vom Forsthaus besaß. „Dieses alte Haus hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um uns zu imponieren. Es machte einen so verwunschenen Eindruck“, erinnert sich Stefan Butschke. Das Sonnenlicht fiel an diesem Herbsttag ins Haus und durchflutete die Räume. Er glaubt, dass es ein Wink des Schicksals war, dass er und seine Lebensgefährtin vor zwei Jahren statt des Wohnhauses in Baruth das Forsthaus in Lynow für sich entdeckten.

Das alte Forsthaus in Lynow stammt höchstwahrscheinlich aus dem Jahr 1793. Quelle: Margrit Hahn

Die Entscheidung Berlin den Rücken zu kehren, hatten sie seit Längerem getroffen. Ihre ersten Jahre gemeinsamen Jahre hatten sie in der Hauptstadt in einer Kleingartenanlage gewohnt. Dann kauften sie ein Abrisshaus im Stadtteil Müggelheim. Das bauten sie 2004 nach ihrer Hochzeit um. Als in dem Ort aber alles immer mehr zugebaut wurde und kaum noch Parkplätze vorhanden waren, überlegten sie zuerst, einen Schlepperkahn umzubauen. Da jedoch die Liegeplätze dafür zu teuer waren, entschieden sie sich dagegen und überlegten, noch einmal etwas anderes zu wagen. „Wir sind schon abenteuerlustig“, sagt Petra Heine.

Zu Beginn der Überlegungen, das Haus in Lynow zu kaufen, hatte sie Bedenken wegen der Entfernung nach Berlin. Doch dann stellte sie fest, dass die Verbindung von Lynow bis zu ihrer Arbeitsstätte, ein Pflegeheim in Berlin-Wannsee, gar nicht so schlecht ist.

Forsthaus Lynow Quelle: Margrit Hahn

Am alten Forsthaus musste alles neu gemacht werden

Viele, die sich zuvor das Lehmfachwerkhaus in Lynow angeschaut hatten, schlugen beim Anblick der Räume die Hände über den Kopf zusammen. Efeu hatte das Haus eingenommen. Der Dachstuhl war komplett Grün und sah aus wie ein Gewächshaus. Selbst der Keller war zugewachsen. „Wir wussten sofort, dass an diesem Gebäude alles neu gemacht werden muss, haben aber die Substanz dieses Hauses richtig eingeschätzt“, so Stefan Butschke. Er wusste, was auf ihn zukommt, denn das Berliner Abrisshaus hatte ihm schon einiges abverlangt.

Alte Elemente, wie dieses Fenster bleiben erhalten. Quelle: Margrit Hahn

Als erstes wurde vor zwei Jahren mit den Sicherungsmaßnahmen am Gebäude begonnen, dann wurden nach und nach die Räume so hergerichtet, dass man daran wohnen konnte. „Das ist schon eine Herausforderung das Alte zu erhalten. Aber wir haben die Verantwortung ja mitgekauft“, so Stefan Butschke. Gemeinsam mit dem Denkmalschutz wurde entschieden, was bleibt und welche Veränderungen vorgenommen werden. Petra Heine ist regelmäßig hingefahren, um die nächsten Schritte abzusprechen.

Der Stall wurde von den Hühner schon in Beschlag genommen. Quelle: Margrit Hahn

Schwarze Küche wieder freigelegt

Die offene schwarze Küche, die mal zugemauert worden war, legte Stefan Buschtke wieder frei. Als er die Tapeten entfernte, entdeckte er dahinter ein Fenster, dass inzwischen wieder seinen Zweck erfüllt. Zwölf Monaten nach Baubeginn wollte das Ehepaar einziehen. Letztendlich sind 24 Monate daraus geworden. Nicht zuletzt weil es an allem – wie Strom, Wasser und Abwasser – gefehlt hatte. Zeitweise waren sie während der Bauphase beim Nachbarn untergebracht. „Wir haben hier so eine tolle Nachbarschaftshilfe erfahren“, berichtet Petra Heine.

Die ehemalige schwarze Küche wurde teilweise wieder freigelegt. Quelle: Margrit Hahn

Der dritte Bauabschnitt erfolgt jetzt, während sie im Haus wohnen. Nach dem Innenausbau, müssen Balken der Außenfassade ausgewechselt werden. Das Dach muss gedeckt werden und wenn das fertig ist, beginnen die Arbeiten an Scheune sowie am Stall, der noch mit originalen Dachschindeln gedeckt ist.

Stefan Butschke ist gelernter Zimmermann und arbeitete aufgrund des Hausbaus in Teilzeit. „Da steht man bei vier Grad auch gerne mal acht Stunden im eigenen Haus, um was zu schaffen“ sagt Butschke. Er freute sich, alte Materialien wie Lehm und Stroh zu verwenden. Das hat er in der Ausbildung zwar mal gelernt, es aber jetzt fürs eigene Haus zu verwenden, sei nochmal etwas ganz anderes.

Hier im Keller wurde ein versteckter Raum gefunden. Quelle: Margrit Hahn

Das Forsthaus wurde wahrscheinlich 1793 gebaut

Das Paar befasste sich ausführlich mit der Geschichte des Hauses, das wohl aus dem Jahr 1793 stammt. „Für ein Forstverwaltungsgebäude hat es überdimensionale Maße. So hohe Decken gab es früher nur in den Häusern der Reichen und Adligen“, weiß Butschke aus Erfahrung. Er vermutet, dass der Graf zu Solms-Baruth seinen Förster gemocht und ihm dieses schönen Gebäude bauen ließ.

Hier aus diesem Raum im oberen Stockwerk soll ein Herrenzimmer entstehen. Quelle: Margrit Hahn

Fest steht, dass zuletzt die Frau eines Förster mit ihren Kindern darin gewohnt hatte. Es wurde aber auch als Eier- und Flaschenannahme genutzt. In den 70er Jahren diente die Räume zum Tabaktrocknen. Die dafür eingeschlagenen Unmengen von Nägeln mussten die neuen Besitzer erstmal entfernen, bevor sie mit der Restaurierung beginnen konnten.

Von Margrit Hahn