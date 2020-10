Lynow

Der Friedhof in Lynow verfügt jetzt auch über eine Urnengrabstätte. Dafür haben Ortsvorsteher Heinz Kroll und seine Mitstreiter gesorgt. Für die Gemeinde Nuthe-Urstromtal wurde vor einiger Zeit ein neues Friedhofskonzept beschlossen. Die Lynower haben daraufhin nach alternativen Begräbnisformen gesucht. „Wir haben überlegt, was wir selbst tun können, ohne die Gemeinde finanziell stark zu belasten“, sagt der Ortsvorsteher. Er schaute sich die Friedhöfe der Region an und erkundigte sich bei den Lynowern nach deren Vorstellungen.

Auf 20 Quadratmetern wurde eine Urnengräberstätte angelegt. Quelle: Margrit Hahn

Anzeige

Viele Friedhöfe können in der jetzigen Form so nicht weitergeführt werden, deshalb erstellte die Gemeinde ein Friedhofskonzept. Traditionelle Erdbegräbnisse werden immer seltener. Der Trend geht zu Urnengräbern und anonymen Bestattungen. Früher pflegten Angehörige die Gräber an ihrem Wohnort. Wenn aber von den Hinterbliebenen niemand mehr in der Nähe wohnt oder körperlich nicht mehr zur Grabpflege in der Lage ist, werden Beisetzungen auf der grünen Wiese, Baumbestattungen oder eine Urnengräberstelle in Betracht gezogen. In Lynow gab es bisher nur Erdbegräbnisse.

Die neue Trauerhalle wurde vor wenigen Wochen von den Lynowern gestrichen. Quelle: Margrit Hahn

Ursprünglich sollte schon im Frühjahr mit der Umgestaltung der Fläche begonnen werden, als die Borde geliefert wurden. Doch Corona machte den Lynowern einen Strich durch die Rechnung. Nun wurden die Arbeitseinsätze auf Ende September verlegt. An drei Tagen traf sich Heinz Kroll mit seinen fleißigen Helfern, allen voran Ralf Pöschke, um das Vorhaben in Tat umzusetzen. An einem Tag wurde gepflanzt, am nächsten ging es mit schwerer Technik ans Borde setzen und am dritten Tag wurden die kleinen Steine eingesetzt. „Das waren genau die Tage, an denen das Wetter am schlechtesten war “, berichtet Heinz Kroll. Überall wurden Veranstaltungen wegen Regens abgesagt, nur die Lynower hielten an ihrem Vorhaben fest. Als kleines Dankeschön spendierte Kroll den fleißigen Männern heiße Gulaschsuppe.

Einheitliches Bild

„Wir haben nach einem effektiven Ergebnis ohne großem Aufwand gesucht“, sagt Heinz Kroll. Auf einer Fläche von 20 Quadratmetern entstand die Urnengräberstätte. Um ein einheitliches Bild zu bekommen, werden anstelle von Grabsteinen 35 x 35 Zentimeter große Platten auf das Steinbett gelegt. „Wir hoffen, dass diese Stätte nicht so schnell genutzt wird“, so Kroll.

Bürgermeister Stefan Scheddin bedankte sich bei den Lynowern für deren Engagement mit einer Sitzbank für den Friedhof. Zwar hatte die Gemeinde die Kosten für das Material übernommen, aber der Löwenanteil von der Planung bis zur Ausführung kam von den Dorfbewohnern. Der Bürgermeister hofft, dass andere Dörfer nachziehen.

Gemeinde hat Zeichen gesetzt

Die Urnengräberstätte war nicht die erste Aktion in Lynow. Schon bei der neuen Trauerhalle haben die Dorfbewohner Hand angelegt. „Die Lynower hatten lange Zeit das Gefühl, dass sie in der Gemeinde zu kurz kommen, weil sie weit ab vom Schuss liegen. Jetzt hat die Gemeinde ein Zeichen gesetzt, dass es nicht so ist“, freut sich Heinz Kroll.

Stefan Butschke, der erst vor kurzem nach Lynow gezogen ist, fand die Gemeinschaftsaktion gut. „Wenn mehrere mitmachen, geht es schnell und macht Spaß“, stellt der Neu-Lynower fest.

Von Margrit Hahn