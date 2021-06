Lynow: Straße Zur Horstmühle wird saniert

Lynow

Es ist eine stolze Summe für eine vergleichsweise kleine Straße: 400.000 Euro wird die grundhafte Sanierung der Straße Zur Horstmühle in Lynow kosten. Immerhin soll für die Einwohner eine deutlich spürbare Verbesserung geschaffen werden – sowohl auf der Straße als auch daneben. Denn nicht nur die Fahrbahn sondern auch die Regenentwässerung werden erneuert. Seit einer Woche laufen die Arbeiten. Das Ende ist erst für November geplant.

Die alte Strecke ist eine mit Asphalt überzogene Feldsteinpflasterstraße in sehr schlechtem Zustand. Quelle: Victoria Barnack

„Die generell abschüssige Straße und einzelne Tiefpunkte haben vor allem bei Starkregenereignissen zu erheblichen Problemen geführt“, sagt Matthias Hoffmann, der beratende Ingenieur der Baumaßnahme. „Deshalb bauen wir jetzt auf der gesamten Länge Sickerrohre ein.“ Über diese Leitungen soll der überschüssige Regen künftig abgeleitet werden und versickert an einer zentralen Stelle, ohne den Anwohnern zur Last zu fallen. „Am Ende wird das Regenwasser wieder dem normalen Wasserkreislauf zugeführt“, erklärt Hoffmann.

Mit schwerem Gerät schneiden und fräsen Bauarbeiter die alte Straße ab. Quelle: Victoria Barnack

Insgesamt 370 Meter lang ist die Straße Zur Horstmühle. Gebaut wird in zwei Bauabschnitten. Der erste befindet sich im nördlichen, hinteren Teil der Straße. Hier ist die alte Deckschicht schon verschwunden und die Sandpiste darunter sichtbar geworden. Danach schneiden, fräsen und graben sich die Bauarbeiter und begleitende Archäologen gen Ortsmitte vor. „Die neue Straße wird eine fünf Meter breite Asphaltstraße sein“, sagt Ingenieur Hoffmann. Auf einer Straßenseite wird wieder ein Gehweg eingebaut. Am nördlichen Ende wird es zudem eine Wendeanlage für große Müllfahrzeuge geben.

Wegen der zahlreichen Agrarfahrzeuge, die im Sommer die Straße nutzen, ist auch eine Verkehrsberuhigung geplant: Statt wie bisher vor den Grundstücken sollen Autos künftig auf der breiteren Straße parken.

Die Bauarbeiten wandern vom nördlichen Teil der Straße in Richtung Dorfmitte. Quelle: Victoria Barnack

Das offizielle Ende der Bauarbeiten ist zwar erst für November geplant. Doch Anwohner werden schon früher wieder normal an ihre Grundstücke herankommen. „Die lange Bauzeit hat mit den Pflanzzeiten der Bäume zu tun, die am Straßenrand gesetzt werden“, erklärt Matthias Hoffmann. Baulich werde man sicher schon früher fertig, stellt er in Aussicht. Am Rande der neuen Fahrbahn werden insgesamt 17 Bäume stehen, darunter Ahorn, Birnen und Zieräpfel.

Von Victoria Barnack