Paplitz

Der Fahrer eines Opel befuhr am Donnerstag in den Morgenstunden die L 73 aus Richtung Schöbendorf kommend in Richtung Paplitz, als ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Der Pkw kollidierte mit dem Tier, welches noch vor Ort seinen Wunden erlag. Am Opel entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Jagdpächter wurde informiert, um das Tier zu bergen.

Von MAZonline