Hennickendorf

In einer Linkskurve auf der Strae von Hennickendorf nach Ahrensdorf ist am Samstag gegen 14.45 Uhr eine 22-jährige Motorradfahrerin mit ihrer Suzuki von der Straße abgekommen und in den Graben gestürzt. Sie wurde schwer verletzt und kam ins Krankenhaus.

