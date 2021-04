Stülpe

Was lange währt, wird endlich gut: Das gilt auch für den neuen Spielplatz in Stülpe. Mitten im Ort können sich die Kinder seit dieser Woche über neue Klettertürme samt Rutsche und Schaukel freuen. 56 Mädchen und Jungen zwischen null und 18 Jahren leben in Stülpe. Für die erwachsenen Begleiter gibt es ab jetzt zudem eine neue, überdachte Sitzecke aus Holz.

Aus Vereinsauflösung wurde Spielplatz-Idee

Dass es einige Monate länger gedauert hat, als erhofft, liegt vor allem an Corona, berichtet Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Dass es die neuen Spielgeräte überhaupt gibt, ist aber nicht allein sein Verdienst. „Die Idee ist gemeinsam mit den Einwohnern entstanden“, sagt Scheddin. Allen voran Frank Vogel. Er kam eigentlich wegen einer weniger erfreulichen Nachricht zum Bürgermeister. Vogel hat den Verein Freundeskreis Stülpe kürzlich aufgelöst.

Lesen Sie auch: Neuer Tummelplatz an der Grundschule Stülpe eingeweiht

Zu dem offiziellen Gespräch beim Bürgermeister hatte der ehemalige Vereinsvorsitzende aber direkt ein zweites Anliegen mitgebracht. „Als Verein hatten wir schon länger überlegt, ob man den Spielplatz nicht erneuern könnte“, berichtet Vogel.

Alter Spielplatz kam nicht mehr durch den TÜV

Der inzwischen erwachsene Stülper hat früher selbst auf dem in die Jahre gekommen Spielplatz getobt. Vor rund 20 Jahren hatte der Verein dann einen gebrauchten Spielplatz für das Dorf aufgearbeitet. Der wiederum kam nun nicht mehr durch den TÜV. Die finanziellen Mittel des inzwischen aufgelösten Vereins reichten aber nie für einen ganz neuen Spielplatz.

Zu dem neuen Kletterturm gehören eine Rutsche und eine Schaukel. Quelle: Victoria Barnack

Deswegen hat sich die Gemeinde dieser Idee angenommen. Weil auch in der kommunalen Kasse jeder Euro zählt, stellte der Bürgermeister einen Antrag auf Fördermittel aus einem EU-Fond. Der Antrag wurde bewilligt und das Geld der Gemeinde damit zugunsten der Stülper Kinder vervielfacht.

Alte Eiche sorgte für Bürokratie

Bei vielen Kindern aus Stülpe sind seit Jahrzehnten auch die am Rande des Dorfspielplatzes stehenden Eichen als Klettergerüst beliebt. Sie sind so besonders, dass sie für eine extra Portion Bürokratie im Vorfeld des neuen Spielplatzes sorgten: Weil sie als Naturdenkmale geschützt sind, musste vor dem Aufbauen eine spezielle Genehmigung eingeholt werden.

Inzwischen sind alle bürokratischen Hürden überwunden. Bürgermeister, Ortsvorsteherin, ehemalige Vereinsmitglieder und die ersten Kinder haben den neuen Kletterturm und die Rutsche bereits eingeweiht. „Die ersten Kinder konnten die offizielle Einweihung gar nicht abwarten und warten schon vorher rutschen“, erzählt Ortsvorsteherin Uta Kummetat. Zu dem Spielplatz gehört neben den Neuerungen auch noch ein Sandkasten, eine Hangelstange und mehrere kleine Spielgeräte.

Von Victoria Barnack