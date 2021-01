Neue Bushaltestelle in Stülpe fertiggestellt

Stülpe

Die Bushaltestelle in der Baruther Straße in Stülpe kann sich sehen lassen. Die Rückwand wurde mit Fotomotiven bedruckt und mit Anti-Graffiti-Lack versiegelt. Ursprünglich sollten historische Fotos von der Kleinbahn dort abgebildet sein. Doch die Vorlagen wiesen nicht die erforderliche Qualität auf. So wurden Fotos verwendet, auf denen unter anderem Kirche, Schloss und Schule zu sehen sind. Der alte Fahrgastunterstand aus Beton entsprach nicht mehr den Normen und Richtlinien. Nicht nur die Bushaltestelle wurde auf Vordermann gebracht. Auch der Gehweg wurde neu gepflastert. Die Kosten betragen knapp 80.000 Euro, der Landkreis Teltow-Fläming steuerte 35.000 Euro bei.

Von Margrit Hahn