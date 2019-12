Doch kein Kreisverkehr: Neue Pläne für Ortsdurchfahrt

Ruhlsdorf

2020 sollen in Ruhlsdorf endlich die Baumaschinen anrollen. Seit mehreren Jahren steht die marode Kreisstraße auf dem Investplan des Landkreises. Die Finanzen und Details zum Ausbau sorgten aber immer wieder für Verschiebungen. Auch derzeit wird noch einmal umgeplant.

Die Kirchstraße, hier von links kommend, soll bald an einer anderen Stelle auf die Kreisstraße zuführen. Quelle: Victoria Barnack

Denn die Gemeinde Nuthe-Urstromtal kann laut Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) die Kosten nicht aufbringen, die der bisher vorgesehene Kreisverkehr mit sich bringen würde.

„Im Einvernehmen zwischen Landkreis und Gemeinde erfolgt derzeit eine Umplanung zu einer kostenreduzierten Ausbauvariante“, erklärt Johannes Ferdinand ( CDU), Beigeordneter und Dezernatsleiter des Kreises.

Erst im Mai waren die neuen Pläne für Ruhlsdorfs Ortsdurchfahrt vorgestellt worden (die MAZ berichtete). Vorgesehen war ein Kreisverkehr an der gefährlichsten Stelle des Ortes. An dem unübersichtlichen Kreuzungsbereich vor der Gaststätte des Dorfes treffen fünf Straßen aufeinander. Zuvor war bereits ein überfahrbarer Minikreisel als Variante wegen des hohen Verkehrsaufkommens auch durch Lkws ausgeschlossen worden.

An der übersichtlichen Kreuzung treffen fünf Straßen aufeinander. Quelle: Screenshot/Google Maps

„Eine Überdimensionierung in Form eines Kreisverkehres ist für uns nicht finanzierbar“, erklärt Scheddin nun. Die Gemeinde müsste die Kosten tragen für alle Anlagen, die fünf Meter abseits der Straße liegen, beispielsweise die Gehwege.

Dafür müsste auch eine Fläche gekauft und versiegelt werden, die derzeit als Acker genutzt wird – ein weiteres K.o.-Kriterium für Scheddin. Der Bürgermeister will den ländlichen Charakter seiner Gemeinde bewahren. „Wir wollen eine gute, tragbare Lösung, die mit Augenmaß geschieht“, sagt Scheddin.

T-Kreuzung statt Kreisverkehr

Grundsätzlich sind sich Landkreis und Gemeinde einig: Ruhlsdorf braucht eine bauliche Veränderung, um Raser zu stoppen. 800 Meter lang führt die Kreisstraße derzeit durch den Ort – fast schnurstracks geradeaus, aber von den Seitenstraßen her sehr schlecht einzusehen. Ferdinand versichert gegenüber der MAZ: Auch nach der Umplanung werde es „geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen“ geben.

An den Ortseingängen sollen Verkehrsinseln die Raser abbremsen. Quelle: Victoria Barnack

Statt des Kreisverkehrs ist nun eine sogenannte T-Kreuzung vorgesehen. Die Kirchstraße würde dann geradeaus auf die Kreisstraße zulaufen und nicht wie bisher nach einem Schlenker auf die unübersichtliche Kreuzung führen.

Die neue Lösung würde sowohl diesen neuralgischen Punkt in Ruhlsdorf entschärfen als auch das Portemonnaie der Gemeinde schonen. „Damit wird sich der Verkehrsfluss ungemein verbessern“, sagt Sascha Schmidt von der Bauverwaltung in Nuthe-Urstromtal.

Verkehrsinseln an den Ortseingängen

Weil mit dem Kreisverkehr allerdings auch das Hindernis für die Temposünder im Ort wegfällt, sind nun wieder Verkehrsinseln in der Planung. An den Ortsausgängen in Richtung Liebätz sowie nach Luckenwalde sollen sie Raser abbremsen. Eigentlich hatte der Kreis sie aus Platzgründen gestrichen.

Sandstürme fegen regelmäßig über Ruhlsdorf hinweg. Auch dieses Problem soll gelöst werden. Quelle: Margrit Hahn

Und noch ein Detail des neuen Plans soll bei den Ruhlsdorfern für Entzücken sorgen: Ein Teil der grünen Wiese am Rande der gefährlichen Kreuzung wird begrünt. „Diese neue Bepflanzung soll gegen den Flugsand helfen, mit dem wir in Ruhlsdorf zu kämpfen haben“, sagt Schmidt.

Im Sommer weht der Wind regelmäßig den trockenen Sand ins Dorf. Das Haus zu lüften oder Wäsche im Garten zu trocknen, wird dadurch unmöglich. Der Staub ist für Tiere und Menschen außerdem eine gesundheitliche Belastung.

