Niedergörsdorf

Eine 34-jährige Frau hielt sich am Montagabend vor einem Wohnblock in der Kastanienallee auf, als ein unbekannter Mann auf sie zukam. Sie habe ihn gebeten, weiterzugehen. Dies tat er aber nicht, öffnete stattdessen seine Hose und fasste sein Geschlechtsteil an. Auch eine 16-Jährige wurde Zeugin des Vorfalls. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizeibeamten von weiteren Passanten festgehalten. Es handelt sich dabei um einen 27-jährigen Mann. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von Polizisten zu seiner Wohnanschrift begleitet.

Von MAZonline