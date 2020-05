Niedergörsdorf

Auf der Landstraße 81 zwischen Seehausen und Gölsdorf stieß ein Pkw am Sonntag mit einem Reh zusammen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 750 Euro. Das Tier wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass es mit zwei Schüssen der Dienstwaffe eines Polizisten von seinen Leiden erlöst werden musste.

