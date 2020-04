Niedergörsdorf

Zeugen riefen am Samstagmittag in Niedergörsdorf die Polizei und meldeten einen Mann, der in seiner Wohnung randalierte und herumschrie. Seine Äußerungen sollen beleidigenden und volksverhetzenden Charakter gehabt haben. Der Mann zerstörte außerdem die Einrichtung seiner Wohnung. Die Polizeibeamten stellten den Mann am Bahnhof Niedergörsdorf, da er seine Wohnung in der Zwischenzeit verlassen hatte. Dort machte der 49-jährige zwar einen unkooperativen Eindruck, ließ sich jedoch von Rettungskräften in eine psychiatrische Einrichtung bringen, da der 49-Jährige augenscheinlich schwere psychische Probleme hatte. Es wurden Strafanzeigen wegen seiner volksverhetzenden Äußerungen aufgenommen.

Von MAZonline