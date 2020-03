Notbetreuung in Kita und Hort

Nuthe-Urstomtal

In den Kitas der Gemeinde Nuthe-Urstromtal ist es seit Montag ziemlich ruhig. In der Kita Wirbelwind in Jänickendorf werden derzeit bis zu neun Kinder betreut, in der Kita Tutmirgut in Hennickendorf sind es sieben, in Zülichendorf in der Kita Entdeckerland neun, bei den Nuthewichteln in Woltersdorf 16 und in der Stülper Kita Landmäuse vier Kinder. „Uns erreichen jeden Tag Anrufe von Eltern, die ihre Sprösslinge gern in die Kitas bringen würden“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Allerdings gibt es klare Richtlinien. „In den Einrichtungen sind nur die Kinder, deren beide Elternteile als unabkömmlich gelten, wie etwa im medizinischen Bereich, in der Pflege oder in der Landwirtschaft. Ansonsten werden sie auch nicht in die Notbetreuung aufgenommen“, so Scheddin.

Gute Zusammenarbeit

In der Gemeindeverwaltung haben er und Vizebürgermeisterin Doris Höhne am Wochenende Vorbereitungen getroffen, damit alles reibungslos klappt. Vor allem die Zusammenarbeit mit den beiden freien Trägern, der Awo und den Stülper Landmäusen habe hervorragend funktioniert.

Am Montagmorgen hatten fast alle Eltern das Formular, sodass am Dienstag die Zahlen für die Notbetreuung in der Gemeinde vorlagen. Anfangs schien die Essenversorgung durch die Luba nicht gewährleistet zu sein, doch das hat sich geklärt. Den Hort Sonnenschein in Zülichendorf besuchen derzeit sechs Kinder. In Stülpe sind es 16. Einige Erzieher nutzen die Gelegenheit, um ihren restlichen Urlaub zu nehmen, ansonsten werden Dienste getauscht. Für die Aufnahme im Hort gelten die gleichen Bedingungen wie für den Kindergarten.

Unbekümmert spielen

Der fünfjährigen Romy Kelm gefällt es in der Woltersdorfer Awo-Kita Nuthewichtel. Sie kann wie immer unbekümmert spielen. Da so wenig Kinder in der Einrichtung sind, können sowohl der Krippen- als auch Kindergartenbereich genutzt werden. „Wir haben heute auch draußen gespielt“, freut sich Romy.

Normalerweise öffnet die Kita für die rund 90 Kinder morgens um 6 Uhr. Seit Montag eine Stunde später und nur für höchstens 16 Mädchen und Jungen. „Morgens, wenn die Kleinsten gebracht werden, ist ein Mitarbeiter aus dem Krippenbereich da, den sie kennen“, sagt Kitaleiterin Judith Strauß. Sie ist selbst Mutter von drei Kindern und muss zusehen, wie sie den Spagat zwischen Familie und Beruf hinbekommt. Sie lobt die tolle Koordination zwischen der Awo und den Kindereinrichtungen. Fachbereichsleiterin Katja Hilbert habe im Chat mit den Kitaleitern alles organisiert und geplant. Auch die Eltern würden großes Verständnis zeigen, selbst wenn sie ihre Kinder momentan nicht in die Einrichtung bringen dürfen.

In den kommenden Tagen wollen Kinder und Erzieher das Frühstück selbst zubereiten und vielleicht auch backen. Ansonsten kommen Kitaleiterin Judith Strauß und ihr Team vielleicht dazu, Dinge aufzuarbeiten, die liegengeblieben sind.

Von Margrit Hahn