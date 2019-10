Ruhlsdorf

Es gibt zwei neue Ortsvorsteher in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Uta Kummetat und Roy Nitsche wurden in der jüngsten Gemeindevertretersitzung einstimmig in ihre neuen Funktionen gewählt.

Bei den Kommunalwahlen im Mai dieses Jahres hatte sich in Berkenbrück, Kemnitz und Stülpe niemand für die Wahl als Or...