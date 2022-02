Nuthe-Urstromtal

Angst und Unruhe verbreiten sich derzeit bei vielen Einwohnern der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. In den vergangenen Wochen und Monaten scheinen sich die Einbrüche in Privathäusern und in Firmen zu häufen. Auch im neuen Jahr waren erneut Täter unterwegs. So wurde am frühen Morgen des 9. Januars ein Zeuge durch Geräusche an der Balkontür seines Einfamilienhauses in Holbeck geweckt. Als er nachschaute, sah er zwei Personen an der Tür, die daraufhin die Flucht ergriffen. Bei der umgehend eingeleiteten Tatortbereichsfahndung stellten die Einsatzkräfte der Polizei zunächst einen als gestohlen gemeldeten Pkw fest, der als Fluchtfahrzeug gedient hatte.

Fahndung erfolgreich

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Männer im Alter von 18 Jahren gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei deren Durchsuchung wurden unter anderem Waffen und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden. Beide wurden zudem beschuldigt, weitere Einbrüche in unmittelbarer Tatortnähe begangen zu haben. „Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West führt die weiteren Ermittlungen und prüft dabei auch Zusammenhänge mit vergangenen, ähnlich gelagerten Straftaten. Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen die beiden Tatverdächtigen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung der Polizei. Die Männer wurden dem zuständigen Richter vorgeführt.

Diebstahl in Frankenförde

Nicht weniger dreist gingen unbekannte Täter in Frankenförde vor. In der Nacht zum 27. Januar überwanden sie die Umfriedung von einem Firmengelände und begaben sich dort in ein Werkstattgebäude. Dort wurden diverse Elektro- und Benzinwerkzeuge samt Zubehör entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die eingesetzten Polizisten sicherten Spuren und nahmen eine Strafanzeige auf.

Wohnungseinbruch in Woltersdorf

Am 30. Januar wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch nach Woltersdorf gerufen. Unbekannte Täter hatten eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam aufgebrochen. Eine Zeugin erkannte die aufgebrochene Tür und rief die Polizei. Es entstand Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizisten sicherten Spuren und fertigten eine Strafanzeige wegen eines Einbruchsdiebstahles.

Täter in Hennickendorf konnte flüchten

Einen Tag später wurde in Hennickendorf in ein Haus eingebrochen. Der Täter gelangte durch die Hoftür auf das Grundstück und über die Haustür ins Haus. Dort entwendete er aus einem Zimmer Bargeld. Die Geschädigte bemerkte den ungebetenen Gast und wollte ihn aufhalten. Doch dieser stieß die 69-jährige Frau weg und flüchtete mit dem Bargeld. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte er nicht gefasst werden. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf und sicherte Spuren vom Tatort.

In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Einbrüche in Nuthe-Urstromtal. Quelle: Iris Krüger

Diebstahl in Jänickendorf

Der letzte Diebstahl ereignete sich zwischen dem 4. und 7. Februar in Jänickendorf. Innerhalb dieses Zeitraumes begaben sich die Ganoven auf ein umfriedetes und gesichertes Firmengelände. Dort wurde von einem Traktor ein technisches Gerät ausgebaut und entwendet. Dann versuchten die Diebe den Tankverschluss eines Lkw gewaltsam zu öffnen, dies gelang jedoch nicht. Durch die Polizei wurden Spuren gesichert und zwei Strafanzeigen aufgenommen.

Ländlicher Raum ist nicht mehr sicher

„Gefühlt gibt es Einbrüche schon seit Jahren, aber meiner Kenntnis nach kamen so etwas eher selten vor. In der letzten Zeit häufen sich die Vorfälle jedoch massiv“, meint Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). „Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass auch der ländliche Raum nicht mehr sicher ist. Die Dreistigkeit der Täter steigt, es scheint auch keine Hemmschwelle bei den Tätern zu geben“, fügt er hinzu. Auch die Handwerker in Nuthe-Urstromtal könnten schon lange ein trauriges Lied von ausgeraubten Transportern oder leergeräumten Lagern singen. Oftmals seien sie nicht versichert. „So bleiben sie häufig auf den hohen Schäden sitzen“, sagt Scheddin.

Scheddin selbst Opfer von Einbrechern

Der Bürgermeister weiß genau, wovon er spricht, da er selbst bereits Opfer von Straftätern wurde. „Vor knapp fünf Jahren erlebten wir, dass am frühen Morgen der Hof offen stand. Die Transporter und auch das Werkzeuglager unserer Firma waren praktisch wir leergefegt. Obwohl wir dort wohnen, haben wir nichts mitbekommen“, erinnert er sich. Die finanzielle Sache sei dann eines, über das man sich ärgert. Noch schlimmer sei die Zeit danach. „Man fühlt sich einfach nicht mehr sicher. Jedes Geräusch, jedes Knirschen wird beachtet und man findet kaum Ruhe. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie elend es den Menschen geht, bei denen die Verbrecher im Haus waren. Wahrscheinlich kann man jeglichen Einbrüchen nur hoffen, nicht auf die Täter zu treffen“, sagt Stefan Scheddin. Ein Absichern und Verbarrikadieren wäre oftmals extrem teuer oder gar nicht möglich.

Einwohner Nuthe-Urstromtals beunruhigt

Dass die Einwohner Nuthe-Urstromtals beunruhigt sind, kann er nachempfinden: „Vor allem nach den Vorfällen am ersten Januarwochenende in und um Holbeck als auch in Stülpe erreichten mich Nachrichten und auch Fragen der Einwohner“, erzählt er. So habe man sich darüber beschwert, dass man während des Polizeieinsatzes nicht informiert worden sei. Einige hätten sich von den Behörden im Stich gelassen gefühlt und nicht gewusst, ob sie mit den Kindern noch vor die Tür gehen können.

Bürgerwehren abgelehnt

„Jemand fragte sogar, ob sich die Einwohner zu Bürgerwehren zusammenschließen sollten“. Dagegen konnte Stefan Scheddin nur protestieren: „Das ist ganz sicher nicht im Sinne der Gemeinde Nuthe-Urstromtal.“ Zudem sei es gefährlich und die Einwohner brächten sich selbst in große Gefahr, so der Bürgermeister. Die Polizei lehnt die Bildung eine Bürgerwehr kategorisch ab. So etwas könne nicht befürwortet werden, heißt es auf eine Anfrage der MAZ im Polizeipräsidium Land Brandenburg. Man verweist auf das Modell der „Sicherheitspartnerschaft“, das durch einige Kommunen im regen Austausch mit der örtlich zuständigen Revierpolizei erfolgreich praktiziert wird.

Von Iris Krüger