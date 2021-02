Kemnitz

Um das Dorfgemeinschaftshaus in Kemnitz gab es Jahre lang Diskussionen. Bisher scheiterte die Sanierung an den Finanzen. Durch die Zusage von Fördermitteln kann das Projekt nun endlich in Angriff genommen werden. Mitte Januar wurde mit den Abbruch- und Entkernungsarbeiten begonnen. Nun folgt eine sogenannte Sauberkeitsschicht im Erdgeschoss –eine Betonschicht, der eine Dämmung, die Fußbodenheizung und der Estrich folgen.

Tobias Schmiedeck von der Jüterboger Firma Claasen bei den Vorbereitungsarbeiten. Quelle: Margrit Hahn

Ursprünglich sollte nach Beendigung der Abriss- und Entkernungsarbeiten gleich mit den Dachdeckerarbeiten begonnen werden. Dafür wurde das Gebäude bereits eingerüstet. Allerdings brachte der erneute Wintereinbruch die Planungen durcheinander. „Deshalb sind wir jetzt in Lauerposition und müssen warten, dass wir losgehen können“, sagt Bauingenieurin Birgit Belger. Durch Sturm und Schnee hätte es sonst das Risiko bestanden, dass die eingesetzte Folie für das Dach der Witterung nicht standhält. Deshalb bleiben die alten Dachsteine zumindest noch die nächsten 14 Tage auf dem Gebäude.

Die Dachbalken sind trocken und werden nur dort ausgetauscht, wo es notwendig ist. Quelle: Margrit Hahn

Bauingenieurin: Dachstuhl ist wohl trocken

Nach Einschätzung der Fachfrau ist der Dachstuhl trocken und gut erhalten. Er werde nur dort aufgearbeitet und verstärkt, wo es nötig sei. Diese Ansicht teilt auch Thomas Boje, Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung: „Wenn Balken beschädigt sind, werden diese natürlich ausgewechselt“. Wie er auf MAZ-Anfrage betont, sei die Sanierung solide und entspreche der Nutzung. So erfolgt die Dacheindeckung ohne zusätzlicher Wärmedämmung. Das Gebäude wird mit einer Rampe und einem Behinderten-WC ausgestattet. Die Türen werden so verbreitet, dass sie für Menschen mit Rollatoren und Rollstühlen zugänglich sind. Zudem wird die Außenanlage auf Vordermann gebracht und es entstehen Parkplätze.

Dörflicher Charakter soll erhalten bleiben

Der Anbau wurde inzwischen abgerissen, dass war im Bauantrag so festgelegt. „Der Anbau hat auch nicht zur Struktur des Gebäudes gepasst“, fügt Boje hinzu. Hingegen bleibt die Klinkerfassade erhalten. „Das Haus hat eine jahrelange Ausstrahlung. Diese sollte man nicht durch moderne Baustoffe kaputt machen“, betont Birgit Belger. Die fehlender Klinkersteine werden durch neue ersetzt. Bei der Baubesprechung, an der sowohl die Architektin als auch Vertreter der Gemeindeverwaltung und des Dorfvereins teilnahmen, war man sich über die Klinkerfarbe schnell einig. Diese sollen den Originalsteinen möglichst nahe kommen. Das Dorfgemeinschaftshaus sei das erste Gebäude, dass man sieht, wenn man aus Richtung Buchholz kommt. Es sei wichtig, dass der dörfliche Charakter des Hauses erhalten bleibt.

Das Gebäude war einst Dorfschule und wurde danach als Konsum genutzt. Quelle: Margrit Hahn

Wie Thomas Boje mitteilt, wurden die Baufirma im vergangenen Jahr mit den Arbeiten beauftragt. Die Fertigstellung ist für Herbst dieses Jahres geplant. Das Gebäude wird nicht nur von den Kemnitzer Vereinen genutzt. Die Gemeinde wird es für Infoveranstaltungen und als Wahlbüro nutzen.

Kemnitzer Kerle besorgt wegen Schneelast auf dem Dach

„Wir freuen uns, dass endlich umgebaut wird“, sagt Werner Kaatz, der Vorsitzende der Kemnitzer Kerle. Er befürchtet, dass jetzt durch die Schneemengen das marode Dach einstürzen könnte. Er hatte mitgeholfen, dass alte Inventar auszuräumen. Das sollte ursprünglich beim Bauhof der Gemeinde Nuthe-Urstromtal eingelagert werden, wurde nun aber bei Kemnitzern privat untergestellt.

Werner Kaatz der seit 1993 in Kemnitz wohnt, kann es kaum erwarten, endlich wieder die Kemnitzer Kerle zu treffen, um mit ihnen Skat zu spielen. Seit sich die Freiwillige Feuerwehr im Ort aufgelöst hat, kommt man einmal im Monat zusammen. „Auch der Dorfverein und die Rentner haben das Dorfgemeinschaftshaus regelmäßig genutzt“, so Kaatz.

