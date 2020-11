In Eigenregie hat die Dorfgemeinschaft Ruhlsdorf eine ausgediente Telefonzelle zur Bücher-Tauschbörse umgestaltet. Sie ist bereits reich bestückt – vom Krimi bis zum Kochbuch ist alles zum Schmökern dabei.

Am Sonnabend wurde die neue Bücherzelle in Ruhlsdorf offiziell in Betrieb genommen. Quelle: Elinor Wenke