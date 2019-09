Diskussionen im Hauptausschuss

Ruhlsdorf

Im jüngsten Hauptausschuss der Gemeinde Nuthe-Urstromtal wurde Liane Thieme zur stellvertretenden Ausschussvorsitzenden des Hauptausschusses gewählt. Vorsitzender des Ausschusses ist nach wie vor Bürgermeister Stefan Scheddin.

Er ist froh, dass die in der Sitzung die Auftragsvergaben für Bauvorhaben der Gemeinde einstimmig erfolgten. Das heißt, dass die Arbeiten an den Turnhallen in Stülpe und Woltersdorf demnächst beginnen können. „Wir brauchen fast alle Gewerke von Maler über Maurer bis hin zu Fliesenlegern und Sanitärinstallateuren“, so Scheddin. Die Gemeinde wird den Unternehmen keine Frist für die Fertigstellung setzen. „Wir müssen froh sein, wenn wir überhaupt Firmen finden“, fügt Scheddin hinzu. Zu 80 Prozent wird die Sanierung der Turnhallen gefördert, sodass für die Gemeinde ein Eigenanteil von 20 Prozent bleibt.

Gute Nachrichten gibt es auch für den Schulhof in Stülpe, auf dem ein Tummelplatz entstehen soll. In wenigen Monaten sollen auch dafür die Ausschreibungen erfolgen.

Aufwandsentschädigungen kürzen

Für Diskussionen sorgte am Dienstagabend die Verordnung um die Aufwandsentschädigung für die Gemeindevertreter. Diese soll künftig von 110 auf 90 Euro reduziert werden, da die Höchstgrenze laut Kommunalaufwandsentschädigungsverordnung überschritten ist. Da es zu keiner endgültigen Entscheidung kam, werden sich die Gemeindevertreter mit diesem Thema ausführlich befassen müssen. Dafür entschiedenen sich die Mitglieder des Hauptausschusses, dass Sitzungsgeld von 20 auf 30 Euro zu erhöhen. Dieser Vorschlag wurde mit Fünf Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen.

Stück vom Gottower See bekommen

Zudem hat der Hauptausschuss beschlossen, dass 2664 Quadratmeter Fläche am Gottower See in das Eigentum der Gemeinde Nuthe-Urstromtal übergehen. Die Gemeindeverwaltung, die diese Strandfläche seit Jahren bewirtschaftet, hatte sich seit längerer Zeit bemüht, das Eigentum an dem Flurstück zu erlangen. Bereits seit 2016 wurden entsprechende Verhandlungen mit der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH Berlin geführt. Ursprünglich sollte die Gemeinde einen Wertausgleich in Höhe von 2880 Euro zahlen. Dies hatte die Gemeinde abgelehnt, weil es sich lediglich um einen Teil des Standes handelt und sich der überwiegende Teil Strandfläche in Privateigentum befindet.

Im Rahmen der sogenannten Gewässerpakete hat sich nunmehr das Land Brandenburg für die Übernahme von Gewässerflächen entschieden, um deren Privatisierung zu verhindern und deren öffentlichen Zugang zu sichern. Im Zuge der Verhandlungen wurde dem Land dieses Flurstück zur Übernahme angeboten. Das Land hat es der Gemeinde Nuthe-Urstromtal unentgeldlich übertragen. Die Gemeinde muss lediglich Grunderwerbssteuern tragen, die sich auf 187 Euro belaufen.

Von Margrit Hahn