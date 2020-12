Ruhlsdorf

An den Grundschulen und am Verwaltungsgebäude der Gemeinde Nuthe-Urstromtal sollen Energiekosten gesenkt werden. Die Schule in Zülichendorf wurde in den 1960iger Jahren erbaut und in den vergangenen Jahren schrittweise auf Vordermann gebracht. So wurden die Außenhülle saniert und Wärmedämmung angebracht, dass Dach saniert, die gesamte Elektrik erneuert und Holzfenster durch neue Kunststofffenster mit Isolierverglasung ausgetauscht. Zur Reduzierung der Sonneneinstrahlung soll nun als Blendschutz der Anbau von Außenjalousien erfolgen. Dadurch sollen Kosten für Heizenergie eingespart werden.

Einsparpotenziale auch an anderen Gebäuden der Gemeinde

Auch die Grundschule in Stülpe, die in den 1960iger Jahren gebaut wurde, ist nach und nach saniert und modernisiert worden. Dort will man Energiekosten eingesparen, indem vorhandenen Leuchtmittel durch LED ausgetauscht werden.

Einsparpotenzial wird auch im Verwaltungsgebäude in Ruhlsdorf gesehen. Dort wurde im Jahr 2000 ein Um- und Erweiterungsbau errichtet. Als Blendschutz und um die Sonneneinstrahlung zu reduzieren, sollen Außenjalousien angebracht werden.

Von Margrit Hahn