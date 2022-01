Nuthe-Urstromtal: Feuerwehr braucht mehr Personal und neue Technik

Nuthe-Urstromtal

Auf der jüngsten Gemeindevertreterversammlung Nuthe-Urstromtals wurde er einstimmig beschlossen. Nun trat er am 1. Januar 2022 in Kraft: der Gefahrenabwehrbedarfsplan. Eigentlich hätte man mit dem „alten“ noch bis 2024 weiter verfahren können. „Es war jedoch wichtig, dass der vorliegende Plan komplett überarbeitet und somit an die aktuellen Gegebenheiten angepasst wird“, sagt Gemeindebrandmeister Mathias Richter. Daher wurde bereits im November 2020 ein neuer Gefahrenabwehrbedarfsplan bei einer externen Firma in Auftrag gegeben.

Gefahrenabwehrbedarfsplan liefert Denkansätze

Ziel der darin vorgestellten Maßnahmen ist es, die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Nuthe-Urstromtals zu erhalten beziehungsweise auszubauen. Die Grundlage dafür bietet der Ist- und Soll-Zustand, der auf rund 100 Seiten festgehalten ist. „Dies betrifft unter anderem die Infrastruktur, die technische Ausstattung, den personellen Stand, die Einsatzbereitschaft der Kameraden sowie deren Ausbildungsstand“, sagt Richter. Derzeit gibt es 240 aktive Kameraden in der Gemeinde, davon sind 37 Frauen. Die meisten gibt es an den Standorten Woltersdorf, Schönefeld und Dobbrikow. „Bei der Jugendfeuerwehr haben wir 105 Mitglieder und bei der Kinderfeuerwehr 35.“ Bei den Kameraden, die über 67 Jahre alt sind, liegt die Zahl bei 128.

Mehr Personal für Nuthe-Urstromtal

„Das sind insgesamt noch zu wenig Aktive. Laut der Mindeststärkenverordnung müssen wir kräftig aufstocken“, erklärt der Gemeindebrandmeister. „Daher sind nun wir als Verwaltung gefragt. Wir werden unter anderem Kampagnen auf die Beine stellen, um neue Mitglieder zu gewinnen.“ Allerdings sei dies in der jetzigen Pandemiezeit gar nicht so einfach. Denn selbst diejenigen, die schon lange dabei sind, haben es derzeit schwer und verlieren schon mal die Lust. „Wir merken, dass viele beruflich wie auch privat davon betroffen sind.“

Schwere Bedingungen

Die derzeitigen Bedingungen machen allen zu schaffen: So muss nun auch beim Einsatz eine Maske getragen werden. „Zudem“, so fügt Richter hinzu, „werden schon seit Monaten viele Ausbildungen abgesagt oder verschoben. Wir können unsere Mitglieder seit Beginn der Pandemie nicht mehr oder nur ungenügend schulen!“ Zwei verlorene Jahre nachzuholen sei ein Ding der Unmöglichkeit.

Feuerwehr hat viel Aufholbedarf in Nuthe-Urstromtal

Ein weiterer Punkt ist die technische Ausrüstung und die Standortsituation: An allen Feuerwehrstandorten, bis auf Holbeck und Woltersdorf, besteht ein erhöhter Raumbedarf. Daher können die Sicherheitsabstände zu den Fahrzeugen nicht eingehalten werden, zudem gibt es nicht genügend Lagerfläche für Material. Viele Standorte sind laut Gefahrenabwehrbedarfsplan renovierungsbedürftig. Diese sind oft nicht beheizbar und es stehen keine Umkleiden, Sanitärräume, Aufenthalts- oder Schulungsräume zur Verfügung. Nur an einem einzigen Standort kann die Einsatzkleidung separat von der Alltagskleidung aufbewahrt werden.

Liste der „To Dos“ ist groß

Viele Ortswehren benötigen dringend neue Einsatzfahrzeuge. Ein Beispiel dafür ist Dobbrikow, wo man das 28 Jahre alte Tanklöschfahrzeug TLF 16/46 endlich ausrangieren will. „Auch Gottsdorf benötigt ein neues Fahrzeug, zuvor muss dort jedoch, ähnlich wie in Holbeck, eine neue Unterstellmöglichkeit geschaffen werden“, sagt Richter. Spezielle Ausrüstungsgegenstände, wie Messtechnik zum Strahlenschutz, müssen ebenso angeschafft werden. Die Liste der „To Dos“ ist groß, vieles wird sich nicht wie gewünscht umsetzen lassen.

Löschgruppen sollen zusammengefasst werden

Der Gefahrenabwehrbedarfsplan ist den Ortswehrführern bereits im September vorigen Jahres vorgestellt sowie ausgehändigt worden. „Mit dem meisten war man einverstanden, denn die Bedingungen vor Ort sind bekannt.“ Allerdings habe es in puncto Erreichbarkeitsanalyse einige Diskussionen gegeben. Dem Plan nach sollen die Löschgruppen noch weiter zusammengeschlossen werden, wenn die Gegebenheiten es anbieten. „Derzeit haben wir 18 Löschgruppen, die auf 12 mit fünf Löschzügen minimiert werden sollen“, erklärt Richter. Das wird eine Aufgabe für die kommenden Jahre sein.

