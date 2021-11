Ruhlsdorf

Trotz knapper Kasse will die Gemeinde Nuthe-Urstromtal die beiden Frauenhäuser in Teltow-Fläming auch zukünftig finanziell unterstützen. Das hat der Ausschuss für Bildung, Soziales und Kultur in der vergangenen Woche entschieden. Der seit 2020 neue Träger bekommt von der Gemeinde jedes Jahr fast 1.000 Euro als Zuschuss. Im Gegenzug berichtet er dem Fachausschuss einmal jährlich über Arbeit, Auslastung und neue Projekte in den Frauenhäusern in Luckenwalde und Ludwigsfelde.

„Mit der Situation der Finanzierung sind wir nicht zufrieden“, erklärte Tim Hoffmann, Geschäftsführer des Strausberger Bildungs- und Sozialwerks (kurz: SBS). Eine Kritik an der Gemeinde ist das aber nicht. Schon seit vielen Jahren ist die finanzielle Unterstützung, die der Träger der beiden Frauenhäuser erhält, generell nicht auskömmlich. Deshalb müssen die hilfesuchenden Frauen vor Ort einen Obolus zahlen.

Geld kommt von vielen verschiedenen Stellen

Hoffmann ist unzufrieden über die Finanzstruktur, denn das Geld kommt von vielen verschiedenen Stellen. Das Land Brandenburg und der Landkreis beispielsweise geben jedes Jahr große Summen. Auch mehrere Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming schießen quasi freiwillig einen Betrag zu, basierend auf ihrer Einwohnerzahl. Auch über Fördermittel und Spenden verbessern die Frauenhäuser ihre Situation. In diesem Jahr gab es zum Beispiel Geld aus dem Corona-Hilfsfonds, den der Kreis Teltow-Fläming für gute Zwecke zur Verfügung gestellt hat.

„Die Zuwendungen, die wir erhalten, sind außerdem nicht konstant“, erklärte Hoffmann. Das Planen ist für den Träger daher schwierig. Aktuell gibt es zwölf Zimmer mit Platz für zwölf Frauen und 20 Kinder in den Unterkünften in Luckenwalde und Ludwigsfelde. Gern würde das SBS beide Standorte barrierefrei ausbauen und mehr Familienzimmer schaffen, in denen Frauen gemeinsam mit ihren Kindern unterkommen. Denn das ist die Regel. In den wenigstens Fällen kommen die hilfebedürftigen Frauen allein; meistens bringen sie ein oder mehrere Kinder mit.

Immer mehr Frauen brauchen Hilfe

Insgesamt müssen immer mehr Frauen die Hilfe der beiden Frauenhäuser in Teltow-Fläming in Anspruch nehmen. In den vergangenen fünf Jahren sei die Auslastung an beiden Standorten stetig gestiegen. Vor allem zu Jahresbeginn 2021 kamen besonders viele Frauen. „Inzwischen merken wir eine Entspannung“, sagte Hoffmann, „und sind wieder auf einem normalen Niveau.“

Gemeinde unterstützt von Herzen gern

Wie viele Frauen aus der unterstützenden Gemeinde Nuthe-Urstromtal die Hilfe in Anspruch nehmen, konnte er den Ausschussmitgliedern nicht beantworten. Auch zum Schutz der Frauen werde darüber keine öffentliche Statistik geführt. Dem Engagement der Lokalpolitiker tat das jedoch keinen Abbruch. „Unsere Gemeinde unterstützt die Frauenhäuser von Herzen gern“, fasste die Ausschussvorsitzende Christina Schneider (WG Freie Liste/parteilos) das einstimmige Votum zusammen.

