Der Nachhaltigkeitsbericht, der mit der Anmerkung „Aktueller Sachstand“ auf der Tagesordnung der jüngsten Gemeindevertretersitzung in Nuthe-Urstromtal stand, sorgte sowohl für Lob als auch für Kritik.

Im März dieses Jahres wurde der Bildung eines Nachhaltigkeitsausschusseszugestimmt und diesem der Auftrag erteilt, einen ersten Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2019 sowie ein Nachhaltigkeitskonzept für die Gemeinde Nuthe-Urstromtal zu erarbeiten. Die Gemeindevertretung verbindet damit unter anderem die Hoffnung, zukünftig zusätzliche Fördermittel generieren zu können, die beides zur Voraussetzung haben.

Der neu gegründete Ausschuss ist in seiner ersten Sitzung im Juni 2020 dem Vorschlag gefolgt, bis Jahresende einen ersten Entwurf, zunächst in Form einer Bestandsaufnahme für das Jahr 2019 vorzulegen. Die Ausschussmitglieder haben den Entwurf des Nachhaltigkeitsberichts 2019 zusammen mit Reinhard Hannesschläger von der TH Wildau erstellt. In seiner endgültigen Fassung soll der Bericht, der jetzt 66 Seiten beinhaltet, auch als Grundlage des noch zu erarbeitenden zukünftigen Nachhaltigkeitskonzepts der Gemeinde Nuthe-Urstromtal herangezogen werden.

„Wir wollen unter der Brille der Nachhaltigkeit den Stand der Dinge betrachten“, sagte Jovita Galster-Döring,Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung und Vorsitzende des Nachhaltigkeitsausschusses. Sie verwies darauf, das der Gemeinde keine Kosten dafür entstanden seien und bat um eine breite öffentliche Beteiligung. „Ich freue mich über Anregungen und Ergänzungen“, so Galster-Döring ( FDP).

Christina Schneider (Wählerliste Freie Liste parteilos) lobte die Vorlage, die in so kurzer Zeit entstanden ist. Gerd Heine (Linke) stimmte zwar zu, dass es eine Fleißarbeit sei, übte aber Kritik. Wenn die Zahlen aus dem Jahr 2019 stammen, könne man nicht wie angekündigt von einem aktuellen Stand sprechen. „Es heißt im Nachhaltigkeitsbericht, dass es 21 Löschgruppen in fünf Zügen gibt. Seit dem Sommer 2020 gibt es in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal nur 19 Löschgruppen“, so Heine. Er zählte weitere Fehler auf, die ihm aufgefallen waren. So wird über zwei Windkraftanlagen in Kemnitz und bei Rudow berichtet. „Ich wusste nicht, dass Rudow in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal liegt“, fügte Heine hinzu.

Auch bei den Standesämtern könne er nicht nachvollziehen, warum nicht die aktuelle Anzahl aufgelistet ist, denn man habe doch in diesem Jahr sowohl in den Ausschüssen als auch in der Gemeindevertretersitzung darüber abgestimmt, dass in Hennickendorf und in Gottsdorf die Standesämter nicht mehr als solche fungieren. Bei der Auflistung der Vereine würden die Feuerwehrvereine gänzlich fehlen und unter der Rubrik Landwirtschaft stehen anstelle einer konkrete Zahl – wie viele Landwirte oder Landwirtschaftsbetriebe in der Gemeinde Förderanträge gestellt haben nur vier Kreuze. „Das ist für mich keine ordentliche Arbeit“, stellte Heine fest. Jovita Galster-Döring erklärte daraufhin, dass es sich um eine Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2019 handelt und dass der Ausschuss für 2020 noch nicht alle Zahlen zur Verfügung hatte.

Von Margrit Hahn