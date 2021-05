Nuthe-Urstromtal: Mann stirbt nach Unfall mit Motorrad

Nuthe-Urstromtal

In der Gemeinde Nuthe-Urstromtal auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hennickendorf und Ahrensdorf kam es am Montag in den Nachmittagsstunden zu einem schweren Unfall.

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist dabei tödlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Mann mit einer Aprilia auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Ahrensdorf unterwegs.

In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er zunächst über einen neben der Straße liegenden Radweg, danach weiter in der angrenzenden Wiese und kollidierte schließlich mit der Wehranlage eines Entwässerungsgrabens.

Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Ortsverbindungsstraße musste etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden, während die Polizei den Unfall aufnahm.

Von MAZonline