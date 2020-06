Nuthe-Urstromtal

Zwischen Dobbrikow bis Hennickendorf kam es zu einem Unfall. Am Sonntagnachmittag war auf der Landesstraße 73 ein 24-jähriger Motorradfahrer unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und stürzte auf die Straße. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die umgehend von Rettungskräften behandelt werden mussten. Kurze Zeit später wurde er von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Um die Bergung seines Ducati-Motorrades kümmerten sich später Angehörige. Die Straße war zeitweise nicht frei befahrbar.

Anzeige

Von MAZonline