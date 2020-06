Stülpe

Die Gemeindevertreter aus Nuthe-Urstromtal haben in ihrer jüngsten Sitzung Werner Altmann zur Schiedsperson und Carola Zedow zur Stellvertreterin einstimmig gewählt.

Die Gemeinde richtete 1992 eine Schiedsstelle ein. Da die bisherige Schiedsperson Annemarie Klose, die im März 2018 berufen wurde, nicht mehr in Nuthe-Urstromtal wohnt, konnte sie das Ehrenamt nicht mehr ausüben. Bis zur Neuwahl hatte die Schiedsperson der Stadt Luckenwalde die Aufgaben mit übernommen. Seit Dezember vergangenen Jahres suchte die Gemeinde neue Schiedspersonen. „Erfreulicherweise haben sich zwei Personen gemeldet und sich für das Ehrenamt beworben“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos).

Anzeige

Werner Altmann und Carola Zedow. Quelle: Margrit Hahn

Weitere MAZ+ Artikel

Schiedspersonen für fünf Jahre gewählt

Werner Altmann und Carola Zedow wurden von der Gemeindevertretung für fünf Jahre gewählt. Die Berufung und Verpflichtung erfolgt durch den Direktor des Amtsgerichte Luckenwalde. Werner Altmann wohnt seit 2007 in Holbeck. Der gelernte Tischler war unter anderem zwölf Jahre als Projektmanager in den Bereichen Behörden, Wissenschaft und in Nichtregierungorganisationen tätig und arbeitete dort an der Schnittstelle zwischen Kunden, Agentur und externen Dienstleistern. Vor zwei Jahren ließ sich Werner Altmann zum Mediator weiterbilden.

Stefan Scheddin überreicht Blumen an die stellvertretenden Schiedsperson Carola Zedow. Quelle: Margrit Hahn

Carola Zedow stammt ursprünglich aus aus Frankfurt am Main und wuchs im Rheinland auf. Die gelernte Konditorin und Industriekauffrau wohnt in Jänickendorf und arbeitet seit vielen Jahren als Buchhalterin. Sie ist mit einem Volljuristen mit Befähigung zum Richteramt verheiratet und diskutiert mit ihm häufig rechtliche Sachverhalte.

Von Margrit Hahn