Alle reden davon, aber was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Dieser Frage musste sich auch Hartmut Schröder an seinem ersten Arbeitstag in der Gemeindeverwaltung von Nuthe-Urstromtal stellen. Es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Denn Nachhaltigkeit ist seine Hauptaufgabe als „Koordinator für kommunale Entwicklungspolitik“, kurz „Kepol“.

Nuthe-Urstromtal bekommt Job für Nachhaltigkeit gefördert

„Ursprünglich kommt der Begriff aus der Forstwirtschaft“, antwortet Schröder auf die Frage, „aber für uns ist Nachhaltigkeit ein Handlungsprinzip, das auf verschiedene Bereiche anzuwenden ist.“ Schröder soll für die Gemeinde ein Konzept ausarbeiten. Dafür hat er zunächst zwei Jahre lang Zeit. Dann läuft die Förderung für seine Stelle vorerst aus und er muss Erfolge nachweisen. Ohne die 90 Prozent Förderung hätte sich Nuthe-Urstromtal jedenfalls keinen „Kepol“ leisten können.

Organisiert hat die Fördermittel der neue Nachhaltigkeitsausschuss, den es in der Gemeinde seit knapp zwei Jahren gibt. „Mit der Gründung dieses Ausschusses hat das Engagement der Gemeinde für mehr Nachhaltigkeit begonnen“, berichtet Schröder, der damals noch nicht selbst dabei war. „Die Mitglieder machen das alles ehrenamtlich“, sagt er, „und sind irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt.“ Der Ausschuss schaffte es zuvor allerdings, die Gemeinde in das Programm „Engagement Global“ zu bekommen. Deren Servicestelle wiederum reicht Mittel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung an Mitgliederkommunen weiter. So muss Nuthe-Urstromtal selbst nur zehn Prozent der Kosten beisteuern.

Der Koordinator betreut unter anderem Projekte wie den ökologischen Umbau des Gemeindewaldes. Quelle: Victoria Barnack

Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos), hofft dass der „Kepol“ mindestens einen Teil, besser noch ein Vielfaches von diesem Geld zurückholt. „Fördermittel zu generieren, gehört zu seinen Aufgaben“, erklärt Scheddin. Nur ein Aspekt, in dem der neue Kollege die Mitarbeiter in der kleinen Gemeindeverwaltung unterstützen soll. „Ein weiteres Thema ist für mich die faire Beschaffung“, sagt Hartmut Schröder. Die Mitarbeiter sollen künftig darauf achten, wo sie bessere Standards setzen können. Das fängt schon beim Druckerpapier an. „Aber auch viele Baumaßnahmen laufen derzeit noch nicht nachhaltig“, sagt Schröder. Eine Idee wäre es beispielsweise den Einsatz großer Baumaschinen besser aufeinander abzustimmen, um unnötige Fahrten zu vermeiden.

Koordinator für Nachhaltigkeit sucht Gespräch mit Bürgern

„Es sind viele Aufgaben für eine Person“, fasst Hartmut Schröder seinen neuen Job zusammen, „aber ich bearbeite die Themen ja nicht immer allein und auch nicht alle selbst. Ich bin ein Koordinator.“ Seine größte Hilfe soll ohnehin nicht die Verwaltung sein, sondern die Bürger. „Denn wir betreiben Nachhaltigkeit nicht als Selbstzweck. Die bestimmenden Themen sollen von den Bürgern kommen.“

Dafür hat sich der Ausschuss schon vor einem Jahr eingesetzt. Die Bürgerdialoge sollen im Mai zum ersten Mal nicht online, sondern in Präsenz stattfinden. „Bevor irgendwelche Maßnahmen durchgeführt werden, möchte ich für Akzeptanz sorgen“, sagt Hartmut Schröder. „Denn wir müssen die Menschen mitnehmen, wenn es beispielsweise darum geht, neue Windkraftanlagen zu bauen. Nicht alle Menschen sind für diese Themen gleich empfänglich, aber am Ende betreffen unsere Ziele immer die Menschen, die in unserer Gemeinde leben.“

Die heftigen Debatten über neue Windräder, Solarparks oder große Biogasanlagen in der Gemeinde hat Schröder in den vergangenen Jahrzehnten aus sicherer Entfernung beobachtet. Seit vielen Jahren lebt er in Luckenwalde. Bis vor kurzem war er in Sachsen-Anhalt als Betriebsleiter tätig.

Digitalisierung gehört zur Nachhaltigkeit in Nuthe-Urstromtal

„In meinem bisherigen Berufsleben hatte ich etliche Bezugspunkte zu meinem neuen Job“, sagt er und nennt beispielhaft den direkten Kontakt zu Kunden oder das Qualitätsmanagement, das zu seinen Aufgaben gehörte. Nicht zuletzt die Digitalisierung. „Auch das gehört zur Nachhaltigkeit“, sagt Schröder, „und dem werden wir uns in der öffentlichen Verwaltungen stellen müssen.“

Von Victoria Barnack