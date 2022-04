Nuthe-Urstromtal

Der Entwurf für Brandenburgs neues Jagdgesetz sorgt in Nuthe-Urstromtal für Kritik. Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) fürchtet, dass neben Jägern, Wald und Wild am Ende das jahrzehntealte Ehrenamt und die Gemeindekasse unter den Konsequenzen leiden wird.

„Die Jagdgenossenschaften haben in der dörflichen Gemeinschaft einen sehr hohen Stellenwert. Diese tragen enorm zum Zusammenhalt in ländlichen Kommunen bei“, erklärt Scheddin. In einem Brief hat der Bürgermeister seine Bedenken bereits vor einigen Wochen dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg mitgeteilt, der als Mitglied im Jagdbeirat des Landes einen Einfluss auf das neue Jagdgesetz hat, denn dieser muss laut Vorschrift angehört werden, bevor ein neues Gesetz beschlossen werden kann.

Stefan Scheddin ist Bürgermeister der Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Quelle: MAZ/Archiv

Weit über ein Dutzend Jagdgenossenschaften, die sich um entsprechend viele Jagdbezirke kümmern, gibt es in Nuthe-Urstromtal. Denn die Waldbesitzer in Brandenburg haben selbst in 99 Prozent aller Fälle nicht das Recht, zu jagen. Nuthe-Urstromtal ist mit rund 340 Quadratkilometern so groß wie keine andere Gemeinde ohne Stadtrecht in ganz Deutschland. Ein Großteil dieser Fläche ist Wald und damit die Heimat von zahlreichen Wildtieren, aber auch Pflanzen – die Lobby der Jägerschaft und Waldbesitzer ist entsprechend groß.

„Tritt das nun vorgelegte Gesetz in Kraft, werden zahlreiche Jagdvorstände zurücktreten“, sagt Scheddin, „damit geht mit dem Gesetz – sollte es tatsächlich Rechtskraft erlangen – eine Struktur, die sich seit Jahrzehnten, wenn nicht gar Jahrhunderten bewährt hat, unwiederbringlich verloren.“ Grund für den Rücktritt vieler Jagdvorstände könnten Details aus dem neuen Gesetz sein, zum Beispiel ein rein digitales Kataster und ein unzumutbar hoher Arbeitsaufwand für die Ehrenamtlichen, so Scheddin.

Jäger kritisieren neues Jagdgesetz für Brandenburg

Konventionelle Jäger aus ganz Brandenburg kritisieren den Entwurf seit Wochen. Sie werfen dem federführenden Umweltminister Axel Vogel (Grüne) vor, mit der Neufassung des Gesetzes habe er ausschließlich den Wald im Fokus. Der Waldumbau solle allein durch den verstärkten Abschuss von Pflanzenfressern gelingen, heißt es in ihrer Kritik. Waldbauern hingegen sind froh über die Möglichkeit, Damwild und Rehe von jungen Bäumen fernzuhalten, die sie für den Waldumbau pflanzen.

Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Waldeigentümer künftig schon ab zehn Hektar eigene Jagdbezirke gründen können. Bisher lag die Mindestgrenze bei 150 Hektar. Ein Großteil der Waldbesitzer bewirtschaftet nämlich sehr kleine Flächen und hat kaum Einfluss darauf, wie intensiv dort gejagt wird. Das neue Gesetz würde ihnen mehr Mitspracherechte und damit auch die Möglichkeit geben, den Pflanzen in ihrem Wald vor dem Verbiss durch Wildtiere zu schützen.

Bürgermeister Scheddin fürchtet indes auch für seine Verwaltung schwerwiegende Folgen. Denn, so Scheddin, ohne ehrenamtliche Jagdvorstände müsste womöglich die Kommune selbst sogenannte Notjagdvorstände aufstellen. Laut Gesetz müsste der Bürgermeister selbst die Aufgaben übernehmen oder so an seine Mitarbeiter delegieren. „Kosten in noch ungeahnten Größen werden auf den Kommunen lasten“, erklärt er. „Personal, welches diese Aufgabenflut stemmen muss, ist nicht vorhanden.“

Schreiben aus Nuthe-Urstromtal trägt Früchte

Aus seiner Sicht würden durch das neue Jagdgesetz „politisch gut gemeinte Fakten geschaffen, die nicht zu Ende gedacht sind“. Scheddins Statement ist inzwischen auf offene Ohren gestoßen: Der Landesjagdbeirat hat den Entwurf mehrheitlich abgelehnt und eine komplette Neuüberarbeitung gefordert.

Von Victoria Barnack