Nuthe-Urstromtal

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag am späten Nachmittag auf der K 7223 zwischen Woltersdorf und Scharfenbrück, bei dem ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin verunglückten. Der 36-jähriger Motorradfahrer befuhr die K 7223 aus Richtung Woltersdorf kommend in Richtung Scharfenbrück. Beim Durchfahren einer S-Kurve rutschte nach derzeitigen Informationen der Polizei das Hinterrad des Motorrades weg, so dass das Krad auf die rechte Fahrzeugseite fiel.

Die Maschine rutschte nach links quer über die Fahrbahn und den unbefestigten Seitenstreifen. Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem angrenzenden Acker liegen. Bei dem Unfall wurden sowohl der 36-jährige Fahrer als auch seine 22-jährige Beifahrerin vom Krad geschleudert.

Beide Personen wurden schwer verletzt von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Rettungshubschrauber landete für den Transport der 22-Jährigen an der Unfallstelle. Die Polizeibeamten kümmerten sich um die Unfallaufnahme und die Verkehrslenkung auf der K 7223. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Von MAZonline