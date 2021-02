Hennickendorf

Der neue Thomas-Philipps-Markt in Hennickendorf kann sich sehen lassen. Noch ist er eine Baustelle. Die Eröffnung ist für den 22. März geplant. Der Innenausbau ist bis auf die Elektrik fertiggestellt. Bei den Arbeiten im Außenbereich funken derzeit Frau Holle und Väterchen Frost dazwischen. Schon jetzt steht fest, dass die 1.280 Quadratmeter große Verkaufsfläche nicht ausreicht, um das volle Sortiment anbieten zu können. „Wir wollten, dass der Markt 400 Quadratmeter größer wird“, berichtet Inhaber Daniel Leisker. Doch das wurde nicht genehmigt. Wie Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin anmerkt, sollte die Halle laut Landesentwicklungsplan ursprünglich sogar nur 800 Quadratmeter groß werden. „Was macht uns die Politik so einen Strich durch die Rechnung. Der Markt hätte doch größer werden können, das hätte niemanden gestört“, so Scheddin.

Bürgermeister Stefan Scheddin, Inhaber Daniel Leisker und Regionalleiter René Röper (v.l.) schauen sich die Baupläne an. Quelle: Margrit Hahn

Aktuell bieten die Thomas-Philipps-Märkte 24.000 Artikel an. „Die können wir in Hennickendorf leider nicht unterbringen. Uns wurden nicht nur Knüppel zwischen die Beine geworfen, sondern ein ganzer Urwald“, so Leisker. Auch der Wunsch nach zwei Zufahrten blieb unerfüllt, da die Allee Bestandsschutz hat und keine Bäume gefällt werden dürfen.

Mit der Errichtung der neuen, modernen Einzelhandelsimmobilie soll die Attraktivität des Standortes erhöht und den Kunden in der Region ein zeitgemäßes Einkaufsambiente geboten werden. Das Personal, das bis zur Schließung am 13. Mai 2020 in Hennickendorf tätig war, wird nach der Eröffnung wieder am Start sein.

Von Margrit Hahn