Prensdorf

Am Dienstag brannte in Prensdorf in Dahmetal der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses. Die beiden Bewohner der einen Hälfte konnten sich in Sicherheit bringen und von Rettungskräften behandelt werden. Beide Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die andere Hälfte des Hauses ist nicht bewohnt. Da zum Zeitpunkt des Brandes ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dieses vorsorglich evakuiert. Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen, jedoch ist das Haus nicht mehr bewohnbar. Nachdem der Brandort von der Feuerwehr freigegeben wird, werden Krimianaltechniker nach der Brandursache suchen. Derzeit ist auch ein technischer Defekt als Ursache des Brandes nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Von MAZonline