Diese Straßen in Nuthe-Urstromtal werden bald saniert

Ruhlsdorf - Diese Straßen in Nuthe-Urstromtal werden bald saniert Weil das Geld knapp ist, will man in Nuthe-Urstromtal die Straßensanierungen jetzt langfristig planen. Die Verwaltung hat schon eine Prioritätenliste erstellt – quasi die Top 10 der sanierungsbedürftigsten Straßen.

So schlecht wie der Gottsdorfer Weg in Zülichendorf sehen viele Straßen in der Gemeinde aus. Einige von ihnen sollen bald saniert werden. Quelle: Victoria Barnack