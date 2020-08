Ruhlsdorf

Den Flug vergisst Oliver Steinhaus bestimmt nicht so schnell. Der 18-Jährige ist froh, dass alles gut gegangen ist. „Eine solche Außenlandung wird ja in der Ausbildung trainiert“, sagt der Segelflieger. Wenn man dann aber innerhalb kürzester Zeit Entscheidungen in der Luft treffen muss, ist es dann doch noch etwas anderes als beim Training.

Keine Thermik

Oliver Steinhaus war am Montagnachmittag um 14.50 Uhr vom Flugplatz in Schönhagen gestartet. „Nach einer Dreiviertelstunde, in der wir leise durch die Lüfte glitten, war die Thermik in 750 Meter Höhe plötzlich nicht mehr wie erhofft“, berichtet er. Schnell musste er überlegen, ob er zum Flugplatz nach Schönhagen zurückkehren sollte oder ob die nächste Wolke den rettenden Aufwind bringt. „Doch die Wolke hielt nicht, was sie versprach. Und so haben wir uns entschieden, hier zu landen“, so Oliver Steinhaus. Segelflugzeuge sind so konstruiert und gebaut, dass sie für eine sichere Landung keinen Flugplatz benötigen, sondern lediglich ein einigermaßen ebenes, glattes und gut hundert Meter langes Feld, das hindernisfrei und möglichst in Windrichtung gelegen ist.

Ziel aus 250 Metern Höhe anvisiert

Und genau das entdeckte Oliver Steinhaus aus der Luft. In 400 Metern Höhe plante er die Außenlandung und in 250 Metern wusste er, dass es das Feld zwischen Ruhlsdorf und Märtensmühle ansteuern wird. „Ich habe geschaut, wie der Wind steht und bin dann gelandet“, berichtet der Werbener. Hinter ihm im Segelflieger saß Tim Oesterreich aus Berlin. Für den Flugschüler war es der erste Überlandflug überhaupt. „In Sorge war ich nicht. Wir mussten nur zusehen, dass wir die Stromleitungen nicht erwischen“, so Tim Oesterreich.

Mensch und Maschine ohne Kratzer

Oliver Steinhaus meisterte die Sache genau so, wie er es gelernt hatte. Die Außenlandung erforderte technische Fähigkeiten. Bereits im letzten Abschnitt der Segelflugausbildung gehörten Anflugübungen auf Außenlandefeldern dazu. „Die Wiese war butterweich“, freute sich Oliver Steinhaus. Und so stiegen er und Tim Oesterreich ohne einen Kratzer aus der ASK 13. Und auch das Segelflugzeug war heilgeblieben. Gleich nach der Landung verständigte er die Helfer in Schönhagen und bat darum, dass das Segelflugzeug namens „Der Paterzeller“ mit einem Spezialanhänger abgeholt wird.

Foto von „Gestrandeten“

Während die beiden Männer auf Hilfe warteten, fotografierte ein Vereinskamerad aus der Luft das Segelflugzeug mit den „gestrandeten“ Piloten. „Das ist ein richtig schönes Foto geworden“, freute sich Oliver Steinhaus, dem das Bild per Whatsapp zugesandt wurde. Während die Männer auf den Abschlepper warteten, hielten etliche Autofahrer an und erkundigten sich, ob sie helfen könnten. Darunter war auch ein ehemaliger Segelflieger, der bis vor einigen Jahren selbst noch durch die Lüfte gleitete.

Da ein Segelflugzeug leicht sein muss, verzichteten die Männer beim Start auf unnötiges Gepäck. „An Bord befinden sich nur die beiden Fallschirme, etwas zu trinken und zu essen“, berichtet Steinhaus. Deshalb freut er sich besonders, dass seine Freundin aus Thyrow ein paar Flaschen Bier brachte, um die Wartezeit zu überbrücken.

Traditionelle Fliegertage am Flugplatz Schönhagen

Oliver Steinhaus hat inzwischen 350 Starts mit Segelflugzeugen absolviert. „Mein Vater ist Fluglehrer und ich bin sozusagen auf dem Verkehrslandeplatz in Schönhagen großgeworden“, berichtet der ambitionierte Flieger, der Mitglied im Fliegerclub Schönhagen ist. Der Verein mit rund 50 Mitgliedern kann in diesem Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken. In dieser Woche finden in Schönhagen die traditionellen Fliegertage statt. Jugendliche haben in den Sommerferien Gelegenheit, Flugerfahrungen zu sammeln. Einige übernachten im Vereinsheim. „Wir sind die ganze Woche unterwegs. Gleich morgen früh geht es wieder los. Der Wind entscheidet, wohin wir fliegen“, fügt Steinhaus hinzu.

Von Margrit Hahn