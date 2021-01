Ruhlsdorf

Täglich rufen Eltern in der Gemeindeverwaltung Nuthe-Urstromtal an, um sich über die Notbetreuung für ihre Kinder zu informieren. „Wir erhalten zahlreiche Anfragen von Eltern, die dringend eine Notbetreuung für Ihre Kinder benötigen, um arbeiten gehen zu können“, berichtet Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Eine Woche zu überbrücken, wäre für die meisten Familien kein Problem. Doch jetzt, wo kein Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, werden es immer mehr Anrufe.

Eltern reagieren mit Unverständnis

Wie Scheddin erklärt, sei die Gemeindeverwaltung durch die Landesregierung angehalten, möglichst wenig Notbetreuungen zuzulassen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. „Das trifft auf Unverständnis bei den Eltern“, so Scheddin.

Es tue ihm und seinen Mitarbeitern leid, so harte Entscheidungen treffen zu müssen. Das vermittelt ihnen das Gefühl, die Eltern mit ihren berechtigten Sorgen hängen zu lassen. Die Frage, warum der eine systemrelevant ist und der andere nicht, würden man immer wieder zu hören bekommen. Und genau dieses Probleme würde die Elternschaft und letzten Endes die Gesellschaft spalten. „Hier muss dringend nachgebessert werden“, fordert Scheddin. Seiner Ansicht nach ist jeder systemrelevant, der dringend gebraucht wird. „Wie schnell wird ein Installateur systemrelevant, wenn alle im Kalten sitzen“, erläutert Scheddin. Auch in Patchworkfamilien, in denen keine Kommunikation stattfindet, sorgt die Notbetreuung für Aufregung. Stellt ein Elternteil einen Antrag, wird dieser oftmals nicht berücksichtigt. Dadurch sieht Scheddin vor allem Alleinerziehende von der Gesellschaft im Stich gelassen. Somit sei der Lebensunterhalt in einer eh schon prekären Lage nicht mehr gewährleistet. Das große Problem, nämlich den Jüngsten den Sinn der Maßnahmen zu erklären und gleichzeitig zu motivieren, gelingt vielen Eltern nicht mehr.

Unterricht mit Abstand ermöglichen

Die Bildung der Schüler liegt dem Bürgermeister sehr am Herzen. Er fragt:„Gehören Kinder im Grundschulalter überhaupt zur Risikogruppe, in einer Flächengemeinde wie Nuthe-Urstromtal? Geht tatsächlich eine Ansteckungsgefahr aus, oder kann und sollte man zum Wohle der Kinder und Eltern anders entscheiden?“ Ziel sollte es sein, die Schulen so schnell wie möglich wieder zu öffnen, um den Bildungsauftrag erfüllen zu können – notfalls Unterricht mit Abstand in Turnhallen und Aulas und mit Hygienekonzepten. Das hat sich in der Grundschule in Stülpe schon bewährt. Dort wurden Schüler in der sanierten Turnhalle unterrichtet.

Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, hat Bürgermeister Stefan Scheddin am Freitag einen Brief an die Bildungsministerin geschrieben. „Sie als Bildungsministerin müssen dafür sorgen, dass den Kindern wieder Bildung vermittelt wird. Dies geht nicht über Arbeitsblätter oder Lernen am Bildschirm“, so Scheddin.

Von Margrit Hahn