Ruhlsdorf

Trotz Coronakrise gehen die Baumaßnahmen in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal weiter. Nach dem Straßenmarathon in der vergangenen Woche (die MAZ berichtete) wurde mit der Sanierung der Trauerhalle in Felgentreu begonnen. Es werden Arbeiten an der Elektrik, am Vordach und an den Fenstern vorgenommen. Zudem wird die Trauerhalle innen und außen malermäßig instandgesetzt. „Bei der Trauerhalle in Felgentreu wird auch die Heizung erneuert. Deshalb liegen die Kosten mit insgesamt 17.000 Euro dort auch höher als in den anderen Orten“, so Scheddin.

Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin lässt nach und nach alle Trauerhallen – wie diese in Felgentreu – auf Vordermann bringen. Quelle: Margrit Hahn

Beim Feuerwehrgerätehaus Holbeck ist bis auf die Fliesen- und Außenanlagen das Bauvorhaben abgeschlossen. Für die Fliesenarbeiten erfolgte die Ausschreibung. Ziel ist es, die Fliesenarbeiten Ende November fertigzustellen. Die Außenanlagen werden weitestgehend durch die Kollegen des Bauhofes gestaltet. Bei diesem Vorhaben sollen die Arbeiten bis Ende November im Rahmen der veranschlagten Kosten abgeschlossen sein.

Bauantrag für Außenanlagen gefordert

Auch beim Ausbau der Kita „Tutmirgut“ in Hennickendorf geht es voran. Der Spatenstich erfolgte am 5. Oktober dieses Jahres. Bis Ende November soll die Bodenplatte gegossen sein. Die Baracke wird nach Abstimmung der beteiligten Firmen und der Kitaleitung voraussichtlich im April 2021 abgerissen. Ende Oktober wurden mit der Kita letzte Absprachen über die Außenanlagen getroffen. Dafür wird ein Bauantrag gestellt. Der Landkreis Teltow-Fläming wies darauf hin, dass für die Außenanlagen ein separater Bauantrag eingereicht werden muss.

Laternen lassen auf sich warten

Stefan Scheddin informierte die Ausschussmitglieder im jüngsten Bauausschuss über das lang umstrittene Dorfgemeinschaftshaus Kemnitz. Dafür läuft die Ausschreibung. Die Vergabe der Gewerke soll im Hauptausschuss am 24.November erfolgen. Sollten die Aufträge planmäßig vergeben werden, könnte am 4. Januar 2021 Baubeginn sein. Die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Kemnitz ist für Anfang Dezember vorgesehen. „Grund für die Verzögerung sind Lieferschwierigkeiten bei den Laternen“, sagt Stefan Scheddin.

Bushaltestelle bald fertig

Am Tummelplatz in Stülpe werden letzte Arbeiten vorgenommen. Die Kosten für den Schulhof sind um 40.000 bis 45.000 Euro gestiegen. „Wir gehen davon aus, dass der Schulhof spätestens Mitte Dezember eröffnet wird“, so Scheddin. Er ist froh, dass die ersten Fördermittel in Höhe von 275.000 Euro vom Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung abgerufen werden konnten. In Stülpe gehen zudem die Arbeiten an der Bushaltestelle zügig voran. Im Dezember soll die Bushaltestelle montiert werden, sodass die Übergabe noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Termine nur nach Absprache

Im jüngsten Bauausschuss berichtete Bürgermeister Stefan Scheddin, dass eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum B-Plan Schöneweide „ Lüdersdorfer Straße“ vom 9. November bis 8. Dezember möglich ist. Da die Gemeindeverwaltung in Ruhlsdorf bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen ist, können alle Anliegen ausschließlich mit Terminvereinbarung bearbeitet werden. Dies treffe auch im Fall der Öffentlichkeitsbeteiligung zu. Die Unterlagen können nur nach telefonischer Terminvereinbarung in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Des Weiteren sind die Unterlagen im Internet einsehbar.

Von Margrit Hahn