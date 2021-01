Ruhlsdorf

In der Bürgerfragestunde der jüngsten Gemeindevertretersitzung wurden zwei Anfragen behandelt. Herbert Strissel aus Gottow fragte nach, was die Gemeindevertretung und die Mitglieder des Aufsichtsrates bei der Nuwab unternommen hätten, um die einseitige Gebührenerhöhung für Kleinkläranlagen durch Überprüfung der Kostenkalkulation abzuwenden. Seiner Ansicht nach gibt es keinen erkennbaren Mehraufwand gegenüber Abwasser-Sammelgruben.

Höherer Aufwand

Wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, entstehe der Mehraufwand gegenüber Abwasser-Sammelgruben bei der Reinigung des Klärschlammes in der Kläranlage, da Schmutzfracht im Klärschlamm wesentlich höher und konzentrierter sei, als im Abwasser aus Abwasser-Sammelgruben.

Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) verweist darauf, dass sich die Anfrage an die gesamte Gemeindevertretung richtete. Das Thema Abwasser und der zu errichtende Abwasserstutzen ist seiner Ansicht nach ein wichtiges Thema, über das die Einwohner informiert sein müssen. Schließlich gehe es für die Grundstücksbesitzer um erhebliche Kosten.

Höhere Kosten trotz sinkendem Kubikmeterpreis

So könne die Errichtung eines Stutzens sehr teuer werden, vor allen dann, wenn bereits sanierte Höfe wieder aufgerissen werden müssen. Dass der Kubikmeterpreis zunächst sinkt, sei den meisten nicht klar. Zugleich werde aber Entsorgung des Klärschlammes teurer. Dies habe mit der Art der Entsorgung zu tun, und weil der Schmutzanteil im Klärschlamm größer ist.

Scheddin weist die Nuthe-Urstromtaler aber auch auf die Vorteile hin, die es durch den Stutzen gibt. So müssen die Hausbesitzer am Entsorgungstag nicht mehr zu Hause sein. Zudem würden die Grundstücke nicht mehr verunreinigt und von den Fahrzeugen auch nicht mehr befahren. Für die Fahrer werde es damit einfacher. Und durch den Trinkwassermaßstab sollen die Preise fallen. Auch eine genauere Abrechnung sei möglich – ohne Differenzen, weil beispielsweise das Entsorgungsfahrzeug schief steht.

Ausbau der digitalen Infrastruktur

Eine weitere Frage betrifft den Ausbau der digitalen Infrastruktur, die derzeit von Bund und Land verstärkt gefördert wird. Strissel fragte, ob die Gemeinde durch Nutzung der Fördermittel, den Ausbau der letzten Meile mit Glasfaserkabel innerorts vorantreiben will? Wenn ja, würde dann wieder der jetzige Anbieter Complusnet dafür gewählt werden? Durch seine Monopolstellung berechne er fast doppelt so hohen Gebühren wie andere Anbieter am Markt.

Wie von der Verwaltung mitgeteilt wurde, besteht zwischen dem Landkreis Teltow-Fläming und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal eine Kooperationsvereinbarung. Im Februar 2020 habe der Landkreis die Gemeinde über den aktuellen Stand zur Umsetzung des Bundesprogrammes Breitbandförderung informiert. Derzeit wird im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur Förderprogramme zum Breitbandausbau im ländlichen Raum vorbereitet.

Bericht über geplante Vorhaben

Das Unternehmen Edis hat angeboten, in der nächsten Versammlung der Ortsvorsteher über das genau geplante Vorhaben im Gemeindegebiet zu berichten. Sobald es die Corona-Bedingungen zulassen, will die Gemeinde das Angebot nutzen. „Für den Ortsteil Gottow liegt uns endlich die Baugenehmigung vor, um einen Funkmast zu errichten“, sagt Stefan Scheddin. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Telekommunikationspartner soll dieser Mitte nächsten Jahres online sein – und in „Doppel-Nutzung“ gleich mehrere Mobilfunknetze abdecken. Damit würde Gottow endlich über ein stabiles Funknetz verfügen.

