Ruhlsdorf

Die Gemeindevertreter wurden am Dienstag darüber informiert, dass die Laptops für die beiden Grundschulen in Zülichendorf und Stülpe inzwischen geliefert wurden. Den Zuschlag hatte das Unternehmen Wittcom Büro & Copy aus Wittenberg erhalten. Die Geräte sollen Schüler zur Verfügung gestellt werden, die zu Hause nicht auf bestehende technische Geräte zurückgreifen können. In Absprache mit den Schulleitungen hatte die Verwaltung eine Zuwendung für 25 Geräte je Grundschule beantragt und daraufhin einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 38.785 Euro für 50 mobile Endgeräte erhalten. „Die Inbetriebnahme soll Anfang des Jahres erfolgen“, stellt Bürgermeister Stefan Scheddin in Aussicht.

Digitalpakt wird umgesetzt

Zudem soll in den Schulen durch den Digitalpakt die digitale Bildungsinfrastruktur gefördert werden. Der Fördersatz beträgt bis zu 90 Prozent. Somit müsste die Gemeinde einen Eigenanteil von mindestens zehn Prozent aufzubringen hat. Die Förderanträge wurden im November gestellt. Für die Erneuerung der Ausstattung wie digitale Tafeln, Schüler-Computer, Tablets oder Dokumenten- oder Digitalkameras sollen insgesamt 188.038 Euro ausgegeben werden. Für diese Gesamtausgaben wurden Fördermittel in Höhe von 169.244 Euro beantragt.

Problem gelöst

Wie der Bürgermeister Stefan Scheddin mitteilte, konnten die Probleme an der Grundschule Stülpe in Bezug auf die Schulspeisung beseitigt werden. Eltern hatten sich zu Recht darüber beklagt, dass die Kinder keine Zeit hätten, Mittag zu essen, weil sie sonst zu spät zum Unterricht kommen oder den Bus verpassen. Die Verwaltung hat zusammen mit der Essenskommision, der Luba, Schülern, Schulleitung und Hort nach einer Lösung gesucht. Schulleiterin Birgit Hochmuth veränderte die Essenspausenzeiten der einzelnen Klassen, sodass die Kinder ihr Mittagessen nun in Ruhe einnehmen können und es trotzdem pünktlich zurück in den Unterricht oder zum Bus schaffen.

Die letzte Gemeindevertretersitzung in diesem Jahr fand am Dienstagabend in der Woltersdorfer Turnhalle statt. Quelle: Margrit Hahn

Für das Dorfgemeinschaftshauses in Kemnitz fand in der vergangenen Woche eine Beratung zum Baubeginn statt. Neben den beauftragten Unternehmen war auch die Vorsitzende der Gemeindevertretersitzung Jovita Galster-Döring vor Ort. In dieser Woche erfolgen erste vorbereitende Arbeiten sowie die Beräumung des Gebäudes durch Mitarbeiter des Bauhofes. Mit den Abriss- und Entkernungsarbeiten soll Anfang Januar begonnen werden.

Keine Einweihungsfeier

Gut voran gehen die Arbeiten am Feuerwehrhaus in Holbeck. Die Fertigstellung der Fliesen-, Tischler- und Elektroarbeiten soll noch in dieser Woche erfolgen. Eine Einweihungsfeier ist pandemiebedingt derzeit nicht möglich. An der Kita Hennickendorf beginnen jetzt die Mauerarbeiten, sodass das Bauvorhaben im Zeitplan liegt. Wenn nichts dazwischenkommt soll die Maßnahmen am 31. Dezember kommenden Jahres abgeschlossen sein.

Beleuchtung und Spielgeräte erst 2021

Scheddin bedauert, dass es mit der Beleuchtung in Kemnitz noch nichts wird. Zwar habe die beauftragte Firma das Material bestellt, doch dies wurde noch nicht geliefert. „Ich kann deshalb noch nicht sagen, wann Baubeginn ist. Für uns dramatisch, denn ab Januar wird alles wieder drei Prozent teurer“, so Scheddin. Auch die neue Spielkombinationen, die zu 75 Prozent über die LAG gefördert wurden, können noch nicht aufgestellt werden. „Das wird wohl erst Anfang nächsten Jahres zu schaffen sein, die Spieltürme kamen komplett in Einzelteilen an, und müssen erst nach und nach durch den Bauhof zusammengesetzt werden“, so Scheddin.

Von Margrit Hahn