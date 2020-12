Ruhlsdorf

Die beiden ausgedienten Feuerwehrfahrzeuge der Gemeinde Nuthe-Urstromtal sollen über die Zoll-Auktion, dem virtuelle Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinde, zum Mindestgebot von 1.000 beziehungsweise 1.500 Euro zum Kauf angeboten werden. Darüber informierte Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) im jüngsten Hauptausschuss.

Reparatur wäre zu teuer

Der Vorausrüstwagen war aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund seines Alters und der erhöhten Laufleistung bereits aus dem Bestand der Feuerwehrfahrzeuge herausgenommen worden. Zudem hatte der Motor einen erheblichen Schaden. Eine Reparatur wäre zu teuer geworden. Das Fahrzeug war 2008 vom Rettungsdienst übernommen und zum Vorausrüstwagen umgebaut worden. Der Kilometerstand beträgt inzwischen knapp 240.000 Kilometer. Der Löschgruppe Dobbrikow, die das Fahrzeug bisher nutzte, wurde im November dieses Jahres ein TSF/W der Löschgruppe Felgentreu zur Verfügung gestellt, das nach einem Unfall instand gesetzt worden war.

Totalschaden am anderen Fahrzeug

Das zweite Fahrzeug – ein Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) – erlitt durch einen unverschuldeten Unfall im August dieses Jahres einen Totalschaden. Der Kofferaufbau und die feuerwehrtechnische Beladung waren so stark beschädigt, dass ein Wiederaufbau aus Kostengründen nicht in Frage kam, obwohl das Fahrzeug erst 29.300 Kilometer gefahren wurde. Die Versicherungssumme in Höhe von 9.362 Euro wurde Ende Oktober an die Gemeinde ausgezahlt.

Dem Verkauf zugestimmt

Gerd Heine (Linke) erkundigte sich, warum die Veräußerung über eine Zoll-Auktion erfolgt, denn er könne sich vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Sammler Interesse daran haben könnte. Bürgermeister Stefan Scheddin beantworte die Frage kurz und knapp: „Weil die Gemeinde so keine zusätzliche Arbeit hat.“ Fachbereichsleiter Thomas Boje fügte hinzu, dass es bei der Zoll-Auktion ähnlich sei, wie bei ebay. Dort könne jeder bieten. Die Mitglieder des Hauptausschusses stimmten den Verkäufen zu.

Von Margrit Hahn