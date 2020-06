Hennickendorf

Eheschließungen sollen in einer würdigen Form vorgenommen werden. In der Gemeinde Nuthe-Urstromtal werden Eheschließungen bisher, neben dem Trauzimmer im Verwaltungsgebäude in Ruhlsdorf sowie im „Haus am Bauernsee“ in Dobbrikow, auf dem „Vital-Landhof“ in Gottsdorf, in „Kuckuk´s Scheune“ in Hennickendorf, im „Schloss Stülpe“ und in der „Walkmühle“ in Woltersdorf angeboten.

Ansprechendes Ambiente

Die „Kuckuk´s Scheune“ in Hennickendorf wurde zum 1. März 2007 auf Antrag von Eigentümerin Meike Höhne als externes Trauzimmer gewidmet. Durchschnittlich wurden seitdem etwa drei Trauungen im Jahr in einem sehr ansprechenden Ambiente in der Scheune durchgeführt. Am 12. Mai diesen Jahres beantragte die Eigentümerin der Scheune den Widerruf der Widmung.

Ungewisse Zukunft

Durch die Coronakrise durfte sie die Kuckuk´s Scheune nicht mehr für Veranstaltungen und Gäste öffnen. Die Ausübung der gewerblichen Tätigkeit, die Durchführung von familiären Veranstaltungen, konnte bis auf weiteres nicht erfolgen. Zur Existenzsicherung ist Meike Höhne seit 1. April in ein Arbeitsverhältnis im Einzelhandel gewechselt und ist dadurch zeitmäßig nicht mehr in der Lage, die Räumlichkeiten in der Scheune für Trauzeremonien herzurichten und zur Verfügung zu stellen. „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Die Kuckuk’s Scheune ruht zur Zeit“, sagt Meike Höhne.

Auf ihren Antrag hin wird im Einvernehmen mit der Gemeinde Nuthe-Urstromtal die Widmung des Trauzimmers „Kuckuk´s Scheune“ in Hennickendorf rückwirkend zum 1. Juni 2020 widerrufen.

