Ruhlsdorf

Wie Bürgermeister Stefan Scheddin in der jüngsten Gemeindevertretersitzung mitteilte, sind die Prüfungen für die Ruhlsdorfer Ortsdurchfahrt beim Landkreis abgeschlossen. „Allerdings liegt die erforderliche Zuwendung der Förderstelle bisher weder beim Landkreis noch bei der Gemeinde vor“, bedauert Bürgermeister Stefan Scheddin. Eine telefonische Rücksprache mit der zuständigen Mitarbeiterin der ILB ergab, dass die Mittel für diese Maßnahme zu 100 Prozent im nächsten Jahr eingeplant sind. „Wir warten weiter auf den Zuwendungsbescheid. Erst wenn dieser vorliegt, werden wir eine Anwohnerversammlung organisieren, um die Anlieger über das Projekt und die entstehenden Kosten zu informieren“, fügt Scheddin hinzu.

Baumfällungen bis Ende Februar

Für den straßenbegleitenden Radweg an der L 73 wird der erste Bauabschnitt zwischen Luckenwalde und Berkenbrück zur Baufeldräumung und deren Baumfällungen vorbereitet. Die Ausschreibungen dafür seien in Arbeit und sollen in Zusammenarbeit mit der Stadt Luckenwalde zeitnah erfolgen. Ziel sind die zwingenden Baumfällungen vor dem 28. Februar. Auch ein Teil des Holzeinschlages im Wald und die vollständige Bearbeitung des Baufeldes sind bis dahin zu realisieren, um nicht ein weiteres Jahr zu verlieren.

Hauptausschuss muss tagen

Scheddin verwies darauf, dass die Stadtverordnetenversammlung in Luckenwalde im Januar beraten wird. Deshalb sei es zwingend erforderlich, dass die Gemeinde Nuthe-Urstromtal einen weiteren Hauptausschuss im Zeitraum bis Ende Januar 2021 festlegen muss, um den dann voraussichtlichen Vergabevorschlag zu beschließen.

Auch zum Ausbau der Straße zur Horstmühle laufen die Planungen. Erste Entwürfe sind bereits ausgearbeitet worden. „Wir wollen Anfang Januar, falls es denn möglich ist, mit dem Ortsvorsteher Heinz Kroll in die erste Beratungsrunde gehen und dann das Projekt den anliegenden Lynowern vorstellen“, fügt Scheddin hinzu.

Von Margrit Hahn