Ruhlsdorf

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hat den Antrag einer staatlich anerkannten Erzieherin abgelehnt. Die Frau aus Stülpe hatte angefragt, ob die Einrichtung einer Kindertagespflegestelle in der Gemeinde gewünscht ist. Sie plane die Gründung einer Kindertagespflegestelle und würde sich bei der Ortswahl danach richten, wo Bedarf in der Gemeinde besteht. Sie könne die Tätigkeit nicht in ihren privaten Räumen vornehmen.

Versorgung ist gesichert

Gemäß Brandenburgischem Kindertagesstättengesetz erteilt das Jugendamt des Landkreis Teltow-Fläming die Erlaubnis für eine Kindertagespflege. Der Landkreis Teltow-Fläming hat im Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung im Landkreis Teltow-Fläming für den Zeitraum bis 2021 die Kapazitäten in den Kindertagesstätten und die geplanten Platzzahlen gegenübergestellt. Aus dieser Planung ist für die Jahre 2020 und 2021 zu entnehmen, dass bei einer geplanten Versorgungsquote von 100 Prozent der Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren die Kapazitäten ausreichend sind und sogar noch freie Plätze zur Verfügung stehen. Durch die geplante Erweiterung der Kita „Tutmirgut“ im Ortsteil Hennickendorf werden 30 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, sodass auch nach 2021 der Bedarf gedeckt ist.

Keine zusätzlichen Betreuungsangebote

Unter Berücksichtigung der prognostizierten Kinderzahlen, der festgelegten Versorgungsquote von 100 Prozent und der geplanten Maßnahme im Ortsteil Hennickendorf ist eine wohnortnahe Versorgung für Kinder bis zum Schuleintritt möglich. Folglich besteht sowohl aus Verwaltungssicht als auch aus Sicht des Landkreises als örtlicher Träger der Jugendhilfe kein Bedarf für die Schaffung zusätzlicher Betreuungsangebote.

„Es wäre kontraproduktiv noch eine Tagespflege zuzulassen“, sagte Vizebürgermeisterin Doris Höhne im jüngsten Sozialausschuss. Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal erteilte der Stülperin eine Absage.

Keine Auswahlmöglichkeit

Die Vorsitzende des Sozialausschusses, Christina Schneider, erkundigte sich, ob es in der Gemeinde überhaupt eine Kindertagespflege gibt, was verneint wurde. Ausschussmitglied Diana Zabel bedauerte, dass Eltern in der Gemeinde Nuthe-Urstromtal nicht die Wahl haben und zwischen Kita und Tagespflege entscheiden können.

Miriam Höhne hätte sich nach der Geburt ihres Kindes gewünscht, die Wahl zu haben. „Tagesmütter betreuen auch Kinder unter einem Jahr. Das hätte ich sehr begrüßt“, so Miriam Höhne.

Von Margrit Hahn