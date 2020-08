Ruhlsdorf

Waldemar Jendrusch eröffnete am Donnerstag in der Gemeindeverwaltung in Ruhlsdorf seine Fotoausstellung zum Thema „Mein Freund der Baum“. Der 60-Jährige wohnt seit 2009 mit seiner Frau auf einer kleinen Ranch in Zülichendorf. Er fotografiert seit seinem 17. Lebensjahr.

Zwischendurch war das Hobby allerdings in den Hintergrund gerückt. Vor fünf Jahren kaufte er eine Spiegelreflexkamera und begann wieder zu fotografieren. Allerdings strebte er die professionelle Fotografie an, absolvierte einen Lehrgang bei Nikon und bildete sich bei einer Online-Schule für Gestaltung fort. Sein Wunsch ist es, dass sich der Betrachter bei seinen Bildern Zeit lässt.

„Bäumen bei Hitze Wasser geben“

Die Idee zur Ausstellung fasste er vor zwei Jahren. Als er sich dann entschied, Bäume zu fotografieren, überlegte er, wie er sie interessant darstellen kann. „Ich habe die Bilder mit Zitaten untermalt“, sagt Waldemar Jendrusch. Er hat in den vergangenen zwei Jahren die Fotoferien für Kinder und Jugendliche begleitet. In diesem Jahr mussten sie auf Grund von Corona ausfallen.

Die Ergebnisse der Fotoferien waren sonst immer im Verwaltungsgebäude zu sehen, da wollte er mit seinen eigenen Fotos nicht dazwischenfunken. In diesem Jahr schien es ihm die passende Gelegenheit zu sein, die erste eigene Ausstellung zu präsentieren. Das Thema Baum, Wald und Umwelt hat er dabei gut in Szene gesetzt. Wie Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) betonte, könne man das weltweite Abholzen der Bäume zwar nicht verhindern. Was wir aber tun können, ist, ihnen bei der Hitze Wasser zu geben.

Bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstag im Verwaltungsgebäude der Gemeinde Nuthe-Urstromtal in Ruhlsdorf. Quelle: Margrit Hahn

Von Margrit Hahn