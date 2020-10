Ruhlsdorf

Liane Thieme (von der Wählergruppe Freie Liste Parteilos) aus Frankenförde gibt ihr Mandat als Gemeindevertreterin in Nuthe-Urstromtal zum 31. Oktober aus persönlichen Gründen auf. Sie war im vergangenen Jahr bei der Kommunalwahl gewählt worden. Ihre Nachfolge tritt Gero Jänicke (Freie Liste Parteilos) aus Ruhlsdorf an. „Ich bedaure, dass eine kompetente Gemeindevertreterin ihr Mandat zurückgezogen hat und werde versuchen, es in ihrem Sinne weiterzuführen“, so Jänicke, der bereits in der vorangegangenen Legislaturperiode als Gemeindevertreter fungierte. Er freut sich auf die neue Aufgabe und wird sich nicht nur für seinen Wohnort Ruhlsdorf stark machen, sondern für alle Bewohner der Gemeinde. Ein wichtiges Anliegen sei die Sanierung der Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf. „Das steht schon lange auf der Agenda“, fügt Jänicke hinzu. Liane Thieme bleibt nach wie vor Ortsvorsteherin in Frankenförde.

Von Margrit Hahn