Ruhlsdorfer Ortsdurchfahrt wegen Bauarbeiten gesperrt

Ruhlsdorf

Jetzt wird es ernst: Ruhlsdorf macht dicht. Der bisher genutzte „Schleichweg“ mitten durch das Dorf soll ab Donnerstag, dem 25. November, vorerst nicht mehr für den Verkehr offen stehen. Diese Vollsperrung, bedingt durch den aktuellen Straßenbau, wird voraussichtlich bis Ende nächster Woche andauern. „Wenn das Wetter schlechter wird, dann auch eventuell länger“, sagt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin.

Baubeginn in Ruhlsdorf war Anfang Oktober

Der Baubeginn an der Ortsdurchfahrt erfolgte am 4. Oktober dieses Jahres. Bisher verlaufen die Baumaßnahmen planmäßig. Der erste Bauabschnitt, der von der Mittelinsel am Ortseingang (aus Luckenwalde kommend) bis zur Gaststätte reicht, hat eine Länge von 230 Metern. Ab Donnerstag soll das komplette Bitumen auf der Kreisstraße und auf dem Radweg eingebaut werden. Daher wird eine temporäre Sperrung notwendig.

Die Durchfahrt ist auch vor der Gaststätte gesperrt. Quelle: Iris Krüger

Kein Kreisverkehr aufgrund der Kosten

In den vergangenen Tagen wurde bereits die T-Einmündung zum Kirchplatz hergestellt. Dafür mussten einige Bäume weichen. „Ursprünglich wollte man hier einen Kreisverkehr haben. Dies hätte jedoch die Kosten für die Gemeinde aus dem Ruder laufen lassen“, betont der Bürgermeister, „und ob das dem relativ geringen Verkehrsaufkommen Rechnung getragen hätte, ist fraglich“. Darüber hinaus hätte deutlich mehr Fläche versiegelt werden müssen.

Mit der Fertigstellung der Arbeiten rechnet man Ende 2022. Quelle: Iris Krüger

Guter Kompromiss mit dem Landkreis Teltow-Fläming

„Um nicht weitere 18 Jahre zu planen und alles beim Alten zu belassen, haben wir einen guten und finanzierbaren Kompromiss mit dem Landkreis gefunden“, sagt Scheddin. Daher werden an beiden Ortseingängen Verkehrsberuhigungsinseln installiert. Die erste ist fast fertiggestellt. Mit dem Bau eins Versickerungsbeckens gegenüber der Gaststätte wurde bereits begonnen, ein weiteres soll am Ortsausgang Richtung Liebätz entstehen.

Das erste von zwei Versickerungsbecken ist im Bau. Quelle: Iris Krüger

Neue Bushaltestelle kommt

Im Zuge der Umgestaltung wird es auch zum Neubau sowie zu einer Verlagerung der alten Bushaltestelle kommen, die als unsicher galt. Zudem wolle man auch einen neuen Gehweg schaffen, der vor allem der Schulwegsicherung dient. Ende 2022 sollen die Bauarbeiten voraussichtlich beendet sein.

Von Iris Krüger