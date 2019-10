Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses beschlossen

Kemnitz

Es gibt gute Nachrichten für die Kemnitzer. Die Gemeindevertreter haben sich in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich für die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ausgesprochen. Die beiden Gemeindevertreter Stefan Hoy und Miriam Höhne (Union für Nuthe-Urstromtal) hatten den Antrag gestellt, dass dieses Projekt realisiert werden und die übrigen Gemeindevertreter dem zustimmen sollten.

„Im Hauptausschuss gab es eine große Debatte und die Forderung, das Dorfgemeinschaftshaus aus dem Nachtragshaushalt zu nehmen“, sagte Stefan Hoy. Er berichtete, dass sich die Dorfgemeinschaft Kemnitz seit Jahren für den Umbau einsetzt und sich auch um den Bauantrag für das Objekt gekümmert hatte. Dies sei bereits im Jahre 2016 in Abstimmung mit der Gemeinde erfolgt, ohne das der Verwaltung bis zu diesem Zeitpunkt Kosten entstanden sind.

Dringender Handlungsbedarf würde wie Hoy betonte, nicht nur am Dach beziehungsweise am Dachstuhl bestehen, auch von außen würde das Gebäude keinen einladenden Eindruck machen. Deshalb würde ein saniertes Dorfgemeinschaftshaus die Gemeinde aufwerten.

Wirtschaftliches Projekt

Zudem sei dieses Projekt für die Gemeinde wirtschaftlich. Denn wenn der Fördermittelantrag, den die Gemeindeverwaltung an die Lokale Aktionsgruppe (LAG) in Höhe von 335.000 Euro stellt, durchgeht, müsste die Gemeinde nur einen Eigenanteil in Höhe von 84.000 Euro zahlen. „Die entsprechenden Haushaltsmittel sind dann in den Nachtragshaushalt 2019 für die Haushaltsjahre 2020/21 einzustellen“, sagte Hoy weiter. Sollte die LAG den Fördermittelantrag ablehnen, wäre das gesamte Projekt eh nicht realisierbar.

In der vergangenen Legislaturperiode hatten sich die Gemeindevertreter trotz Fördermittel gegen dieses Projekt entschieden, weil sie der Ansicht waren, dass dieses Vorhaben zu teuer wäre und man den Eigenanteil der Gemeinde für wichtigere Dinge wie Brandschutz oder Kita und Schulen verwenden sollte.

Hoy verwies darauf, dass noch vor wenigen Monaten alle Parteien und fast alle Wählergruppen Dorfgemeinschaftshäuser in den Ortsteile gefordert hätten. „Nun sollten wir nicht Kindergärten oder Feuerwehrgerätehäuser gegen Mehrzweckgebäude ausspielen“, fügte Hoy hinzu.

Auch Wilfried Flach ( AfD) begrüßte die Sanierung. „Wir wären doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das nicht nutzen würden. Das Haus muss eh gemacht werden. Allein das Dach würde so viel kosten, wie der Eigenanteil der Gemeinde für das gesamte Objekt ausmacht“, sagte Flach. Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) war sichtlich erleichtert, als die Sanierung mehrheitlich beschlossen wurde.

Von Margrit Hahn