Mazda fährt in einer Kurve gegen Baum

Scharfenbrück

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonnabendmittag kurz vor dem Ortseingang Scharfenbrück (Nuthe-Urstromtal) ereignet. Der Fahrer eines blauen Mazda aus Kiel war aus Richtung Woltersdorf in Richtung Scharfenbrück unterwegs, als sein Wagen vermutlich wegen unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen einen Baum prallte.

Der Mazda geriet auf die Gegenfahrbahn und fuhr gegen einen Baum. Quelle: Elinor Wenke

Der Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Die Feuerwehr war vor Ort und musste ausgelaufene Flüssigkeiten binden.

Von Elinor Wenke