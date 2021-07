Derzeit ist die Jury des Wirtschaftspreises Teltow-Fläming im Landkreis unterwegs auf Kandidatenschau. In der Feldscheune Schöbendorf von Gina Boche werden Hochzeitsträume in der Natur wahr. In der Corona-Pandemie, in der das Geschäftsmodell nicht so gut läuft, ist die pfiffige Inhaberin zu neuen Ufern aufgebrochen – und hat kurzerhand ein Eiscafé eröffnet.