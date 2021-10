Schönefeld

Wer in Nuthe-Urstromtal lebt, kann in diesem Jahr zum ersten Mal Weihnachtskarten mit winterlichen Motiven aus der Heimat an Freunde und Bekannte schicken. Ein Zugezogener hatte die Idee schon im vergangenen Jahr. Nun hat er sie umgesetzt. „Als wir letztes Jahr Weihnachtskarten an unsere Bekannten schicken wollten, haben wir lange gesucht, aber nichts gefunden“, erzählt Gerd Gruhn. Seit 2020 lebt er mit Lebensgefährtin Elke Würzt im alten Bahnhof von Schönefeld. Sie betreibt Café und Restaurant, Gruhn hat sich ein Fotostudio eingerichtet. „Dass es keine Karten von Nuthe-Urstromtal gibt, gab mir den kreativen Anstoß, selbst welche zu produzieren“, sagt er.

Im ehemaligen Bahnhof in Schönefeld (Nuthe-Urstromtal) hat sich Gerd Gruhn ein Fotostudio eingerichtet. Quelle: Victoria Barnack

Das passende Equipment hat Gerd Gruhn ohnehin zur Hand. Er ist studierter Fotograf. Normalerweise verdient er sein Geld damit, große Feste in Bild festzuhalten. Die Corona-Pandemie gab ihm zwangsweise Zeit, sich neuen Projekten zu widmen. „Den letzten Anstoß für die Weihnachtskarten aus Nuthe-Urstromtal gaben die Wintertage im Januar und Februar diesen Jahres“, sagt Gruhn.

Zwei Tage lang nutzte er das herrliche Winterwetter. Gemeinsam mit seiner Frau und einem Auto voll Foto-Equipment fuhr er in alle 23 Ortsteile von Nuthe-Urstromtal. Den vereisten Gottower See, die eingeschneite Dorfstraße in Scharfenbrück und den winterlichen Ortskern von Ruhlsdorf hat er unter anderem abgelichtet. Auch Luftaufnahmen sind mit einer Foto-Drohne entstanden. In einigen Dörfern hat der Schönefelder sogar mehrere Motive gefunden.

Sechs Weihnachtskarten aus Nuthe-Urstromtal

Die schönsten Fotos hat Gruhn ausgewählt und für den professionellen Druck bearbeitet. Jetzt zieren sie sechs verschiedene Weihnachtskarten. „Auf jeder Karte sind vier Motive“, sagt er, „je ein Foto pro Dorf.“

100 Stück hat er von jeder Version drucken lassen. Zu kaufen gibt es sie bisher nur in Gruhns Onlineshop und vor Ort im alten Bahnhof in Schönefeld. „Ich würde mich auch freuen, ein paar Geschäfte in Luckenwalde zu finden, die meine Karten verkaufen“, sagt er. Für die Touristeninfo sind seine Karten wahrscheinlich nichts. Denn Weihnachtskarten von Luckenwalde hat er noch nicht drucken lassen. „Vielleicht ein Projekt für den nächsten Winter“, sagt er.

Wegen Corona: Sport- statt Hochzeitsfotos

Wie viele von den insgesamt 600 Karten Gerd Gruhn behalten und an die eigenen Bekannten schicken wird, weiß er noch nicht genau. „Sicherlich nur ein paar wenige“, sagt er. Denn Gruhn verdient mit der Fotografie seinen Lebensunterhalt. „Eigentlich bin ich Hochzeits- und Eventfotograf“, berichtet er. Die Pandemie hat die Veranstaltungsbranche und damit auch seinen normalen Job fast komplett zum Erliegen gebracht. Gruhn hat sich kurzerhand umorientiert. Neben den Winterfotos in Nuthe-Urstromtal hat er Sportveranstaltungen in ganz Europa fotografiert.

„Hier in der Region muss ich mir erst einen Namen machen“, sagt der gebürtige Oberlausitzer, der vor der Wende in Berlin und später in Hessen gelebt hat. „Das ist gar nicht so einfach, wenn man sein Studio nicht in Luckenwalde, sondern abgelegen in Schönefeld, hat.“ Dabei kam er ausgerechnet durch seinen guten Ruf in die Region: Vor einigen Jahren hat er einen Abiball in der Kreisstadt fotografiert. Die Bilder von Luckenwalde gefielen seiner Partnerin so gut, dass Teltow-Fläming beim späteren Umzugswunsch ganz oben stand.

Gruhn gibt Fotokurs an Luckenwalder Volkshochschule

Solange die Hochzeitssaison im Frühjahr noch ruhig ist, wird Gerd Gruhn ein weiteres Projekt starten und sein Wissen an Interessierte weitergeben. Gemeinsam mit der Volkshochschule in Luckenwalde plant er einen Kurs. „Er wird ,Kreative Landschaftsfotografie’ heißen“, berichtet er. „Es soll weniger um technische, sondern mehr um gestalterische Aspekte gehen.“ Ein Termin steht noch nicht fest.

Die Weihnachtskarten aus Nuthe-Urstromtal gibt es online unter www.gerd-gruhn-fotografie.de oder im Café-Restaurant „Zum Pirol“ im ehemaligen Bahnhof in Schönefeld.

Von Victoria Barnack