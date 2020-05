Bebauungsplan für Schöneweide im Visier

Ruhlsdorf

Im jüngsten Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt stellte Erik Haase, Geschäftsführer der Luckenwalder IDAS Planungsgesellschaft ein Projekt in Schöneweide vor. Dort sollen in der Lüdersdorfer Straße Häuser gebaut werden. Der Grundstückseigentümer plant, mit den Baugrundstücken die zweite Straßenseite zu erschließen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die Grenzen des Flurstücks so begradigt, dass die Grundstücke eine vernünftige Größe und Grenze erhalten. Zudem wird die vorhandene Bebauung in den Bebauungsplan einbezogen, um den Siedlungsanschluss sicherzustellen. „Wir haben uns bei der Bauform an die Gegebenheiten des Ortes gehalten. Es sollen keine Stadtvillen entstehen“, berichtet Erik Haase.

Nichts Spektakuläres zu erwarten

Stefan Hoy (Wählergruppe Gemeinschaft Unabhängiger Wähler) fragte nach, ob zu jedem Grundstück eine eigene Zufahrt geplant ist. „Die Bäume haben Bestand“, so Haase. Es handelt sich bei der Fläche um einfaches Grünland. In Sachen Artenschutz sei kaum Spektakuläres zu erwarten.

Neben dem Projekt in Schöneweide ging es in der Sitzung um kostenlose WLAN-Hotspots, die die Gemeinde Nuthe-Urstromtal beantragt hatte. Wie Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos) berichtete, sind von sechs beantragten bereits vier installiert. Auf den Sportplätzen in Ruhlsdorf und Woltersdorf. am Kreativzentrum Woltersdorf sowie am Verwaltungszentrum in Ruhlsdorf wurden WLAN-Hotspots eingerichtet. „Jeder kann sich dort mit seinem Handy kostenlos ins Netz einwählen“, so Scheddin. Zudem wurden weitere Standorte wie der am Sportplatz Felgentreu und an der Feuerwehr Dobbrikow bereits bewilligt. Davon, dass einige Kommunen keine Anträge gestellt haben, könnte Nuthe-Urstromtal profitieren. Wenn es noch freie Kapazitäten gibt, soll auch der Schulkomplex in Stülpe berücksichtigt werden.

Finanzielle Einschnitte

Scheddin kann noch nicht genau beziffern, welche finanziellen Einschnitte die Coronakrise für die Gemeine Nuthe-Urstromtal mit sich bringt. Man müsse abwarten, welche Rettungsschirme das Land spannt.

Die Gemeinde hat Restbestände an Fahrradbügeln. In Woltersdorf und Schöneweide wurden durch den Bauhof einige aufgestellt. Stefan Noack ( SPD) wünscht sich für den Dümder Sportplatz welche und Jovita Galster Doöring ( FDP) möchte diese Bügel für das Dorfgemeinschaftshaus in Hennickendorf.

